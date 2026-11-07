KAKO IZGLEDA KADA SE ŽIVOT PREOKRENE U TRENU, KADA DETINJSTVO UMESTO IGRE DONESE SUSRET SA MINOM, GUBITKOM, BOLOVIMA: Gost “Neispričano”, Tihomir Vanja Ostojić
Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život.
Gost večerašnje emisije je Tihomir Vanja Ostojić, fotograf, grafički dizajner, influenser, ponosni vlasnik najpoznatije mačke u regionu, Sabke.
Kako izgleda kada se život preokrene u trenu, kada detinjstvo umesto igre donese susret sa minom, gubitkom, bolovima.
Večeras kroz emisiju “Neispričano”, svoju priču će ispričati večiti dečak, koji je odrastao u ratnom Sarajevu, a kao četrnaestogodišnjak ostao je bez obe šake.
Ali njegova priča nije o tragediji, već o izboru. O tome kako se i posle najmračnijih trenutaka može videti svetlo, kako humor i stvaranje mogu postati oružje jače od bola. Danas, kroz fotografiju i svoju svakodnevicu, ovaj umetnik daruje Sarajevu, svetu i milionima pratilaca slike, klipove, osmehe i inspiraciju.
Ne propustite priliku da čujete priču Tihomira Vanje Ostojića, koja zavređuje pažnju, večeras od 22.15 na Kurir televiziji.