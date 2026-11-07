Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život.

Kako izgleda kada se život preokrene u trenu, kada detinjstvo umesto igre donese susret sa minom, gubitkom, bolovima.

Večeras kroz emisiju “Neispričano”, svoju priču će ispričati večiti dečak, koji je odrastao u ratnom Sarajevu, a kao četrnaestogodišnjak ostao je bez obe šake.

Ali njegova priča nije o tragediji, već o izboru. O tome kako se i posle najmračnijih trenutaka može videti svetlo, kako humor i stvaranje mogu postati oružje jače od bola. Danas, kroz fotografiju i svoju svakodnevicu, ovaj umetnik daruje Sarajevu, svetu i milionima pratilaca slike, klipove, osmehe i inspiraciju.



Ne propustite priliku da čujete priču Tihomira Vanje Ostojića, koja zavređuje pažnju, večeras od 22.15 na Kurir televiziji.