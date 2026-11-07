Na samom početku emisije, on analizira 14 godina vladavine Srpske napredne stranke i objašnjava kako je Aleksandar Vučić uspeo da proširi političku bazu, tako što je u stranku uključivao kadrove nekadašnjeg režima, ali i da prevaziđe raskol unutar radikalskog pokreta. Govori o tri velika politička ciklusa u Srbiji od kraja osamdesetih do danas – Miloševićevom, DOS-ovom i naprednjačkom – i ocenjuje da je poslednji ciklus završen, dok je studentski pokret postao snaga koja je uspela da objedini opoziciju.

Teme o kojima će biti reči u emisiji su: