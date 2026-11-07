“Studentski pokret je postao snaga koja je uspela da objedini opoziciju” – gost večerašnjeg “Crvenog kartona”, od 23.10, je Zoran Panović
Gost autora i voditelja Svetislava Basare i emisije “Crveni karton”, večeras je Zoran Panović, programski direktor “Demostata”.
Na samom početku emisije, on analizira 14 godina vladavine Srpske napredne stranke i objašnjava kako je Aleksandar Vučić uspeo da proširi političku bazu, tako što je u stranku uključivao kadrove nekadašnjeg režima, ali i da prevaziđe raskol unutar radikalskog pokreta. Govori o tri velika politička ciklusa u Srbiji od kraja osamdesetih do danas – Miloševićevom, DOS-ovom i naprednjačkom – i ocenjuje da je poslednji ciklus završen, dok je studentski pokret postao snaga koja je uspela da objedini opoziciju.
Teme o kojima će biti reči u emisiji su:
“Crni labud” iz Novog Sada: Zašto je tragedija pokrenula promene koje opozicija nije mogla?
Studentska pobeda i greške DOS-a: Da li Srbija ovog puta može da izbegne scenario iz 2000-te godine?
Ustavni patriotizam: Zašto su studenti vratili Srbiju priči o zakonima i institucijama?
Dve Srbije i politički dvopartizam: Da li je nestalo mesta za treći put?
Vučićev politički Frankenštajn: Kako je spojio radikale, levicu i zavetnike?
Kraj političkih veterana: SPS, DS, radikali i DSS odlaze u istoriju?
Strani faktor i političko neiskustvo: Da li studenti imaju lakši put nego DOS?
Nova republika i promena Ustava: Da li Srbiji treba potpuno novi politički početak?
Vučić kao zatočenik sopstvene propagande: Medijska kontrola kao jedna od ključnih grešaka režima
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.