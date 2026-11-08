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Međunarodna putnička železnička linija na relaciji Zvornik Novi - Beograd centar biće ponovo uspostavljena od decembra ove godine, nakon četrnaest godina pauze, saopšteno je u petak posle sednice Vlade Republike Srpske.

Kako prenose bosanskohercegovački mediji, vozovi na ovoj relaciji saobraćaće svakodnevno, a red vožnje za 2026/2027. godinu dogovorile su uprave preduzeća Železnice Republike Srpske i Srbijavoz.

Prema predloženom redu vožnje, voz će iz Zvornika polaziti u jutarnjim časovima, dok je povratak iz glavnog grada Srbije planiran za popodnevne sate.

Voz, srpske želenice, pruga
Ilustracija Foto: Infrastruktura železnice Srbije

Vlada Republike Srpske dala je zvaničnu saglasnost na ovaj predlog, čime su ispunjeni formalni uslovi za pokretanje redovnog saobraćaja.

Pored linije ka Beogradu, novim redom vožnje odobreno je i uspostavljanje pograničnog putničkog saobraćaja sa Hrvatskom na relaciji Dobrljin - Volinja.

Kurir.rs/ Danas

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