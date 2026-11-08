Posle 14 godina ponovo voz za Beograd! Velika vest za putnike iz Zvornika, evo kada kreće
- Voz na relaciji Zvornik Novi - Beograd centar ponovo kreće od decembra, posle 14 godina pauze.
- Linija će saobraćati svakodnevno, a polazak iz Zvornika je ujutru, dok je povratak iz Beograda planiran popodne.
Međunarodna putnička železnička linija na relaciji Zvornik Novi - Beograd centar biće ponovo uspostavljena od decembra ove godine, nakon četrnaest godina pauze, saopšteno je u petak posle sednice Vlade Republike Srpske.
Kako prenose bosanskohercegovački mediji, vozovi na ovoj relaciji saobraćaće svakodnevno, a red vožnje za 2026/2027. godinu dogovorile su uprave preduzeća Železnice Republike Srpske i Srbijavoz.
Prema predloženom redu vožnje, voz će iz Zvornika polaziti u jutarnjim časovima, dok je povratak iz glavnog grada Srbije planiran za popodnevne sate.
Vlada Republike Srpske dala je zvaničnu saglasnost na ovaj predlog, čime su ispunjeni formalni uslovi za pokretanje redovnog saobraćaja.
Pored linije ka Beogradu, novim redom vožnje odobreno je i uspostavljanje pograničnog putničkog saobraćaja sa Hrvatskom na relaciji Dobrljin - Volinja.
Kurir.rs/ Danas