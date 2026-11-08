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Na auto-putu Miloš Veliki, u zoni tunela Laz, zbog pojave guste magle smanjena je vidljivost, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije" upozoravaju da magla može značajno otežati odvijanje saobraćaja, posebno na deonicama koje prolaze kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova.

- Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka - navode iz "Puteva Srbije".

Poseban oprez neophodan je na prilazima tunelima, gde promena vremenskih uslova može dodatno otežati vožnju.

Nadležni apeluju na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju, održavaju bezbedno odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja.

Detaljnije informacije o stanju na putevima dostupne su u izveštaju Zimske službe JP "Putevi Srbije".