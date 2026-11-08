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Danas se slavi Mitrovdan, jedan od najvećih srpskih praznika posvećen Svetom Dimitriju, a narod veruje da vreme na ovaj dan otkriva kakva će zima biti.

Sveti Dimitrije jedna je od najvećih slava u Srbiji, a u narodu odavno postoji verovanje da se baš po vremenu toga dana može predskazati kakva će zima biti. Generacije su posmatrale nebo na Mitrovdan i iz njega čitale ono što predstoji.

Ako na Mitrovdan bude mraza, kažu da će biti duga i hladna zima sa mnogo snega. Svi priželjkuju da ovaj veliki praznik bude sunčan, jer je tada prognoza drugačija.

Kažu da sunce na ovaj dan najavljuje blagu zimu.

Nasuprot tome, ako na Mitrovdan padne sneg, veruje se da će se zadržati sve do aprila. U narodu su govorili da je tada Sveti Dimitrije stigao na belom konju.

Ikona Svetog Dimitrija, Mitrovdan Foto: Youtube Printscreen

"Mitrovdanak, zima na vratima"

Ova stara narodna izreka govori sama za sebe. Mitrovdan se u srpskoj tradiciji oduvek doživljavao kao granica između toplijeg i zimskog dela godine, kao trenutak kada jesen zvanično predaje štafetu hladnim mesecima.

Poznat je i kao dan "hajdučkog rastanka".

Prema predanju, hajduci su se na Mitrovdan rastajali i odlazili kod jataka da prezime, dogovarajući ponovni susret o Đurđevdanu. Taj krug od Mitrovdana do Đurđevdana bio je srž hajdučkog kalendara.