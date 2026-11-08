Društvo
Da li su mnogobrojna hapšenja dokaz odlučne borbe protiv kriminala i korupcije ili lova na veštice? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Da li su mnogobrojna hapšenja dokaz odlučne borbe protiv kriminala i korupcije ili lova na veštice?
Da li će tzv. veto predsednik Donald Tramp postati opasniji posle izgubljenih izbora za Kongres SAD?
Prinudno sletanje velikog broja putničkih aviona u Evropi zbog dojava o bombama: kako sprečiti paniku?
Ima li čarobnog štapića za oživljavanje srpskog sela?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.