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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Da li su mnogobrojna hapšenja dokaz odlučne borbe protiv kriminala i korupcije ili lova na veštice?

  • Da li će tzv. veto predsednik Donald Tramp postati opasniji posle izgubljenih izbora za Kongres SAD?

  • Prinudno sletanje velikog broja putničkih aviona u Evropi zbog dojava o bombama: kako sprečiti paniku?

  • Ima li čarobnog štapića za oživljavanje srpskog sela?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 