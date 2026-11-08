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Marko Trmčić (40), Mladen Vučković (35) i Nemanja Đurić (35) saopštili su da odustaju od planirane misije, nakon što su se suočili sa ozbiljnim preprekama tokom prolaska kroz Siriju i Irak.

Trojica prijatelja nisu krila razočaranje zbog toga što nisu uspeli da ostvare zacrtani cilj, ali su poručili da njihova humanitarna misija i podrška fondaciji "Za naše heroje" ne prestaju.

U emotivnoj objavi na Instagram profilu "Za naše heroje" objasnili su šta ih je zaustavilo i poručili da, uprkos svemu, ne odustaju od svojih planova.

- Krenuli smo na put sa velikim snovima, ogromnom željom i jednim ciljem da Jugom stignemo do Afrike i nastavimo našu misiju podrške našim herojima. Nažalost, ovog puta nismo uspeli. Naišli smo na zid u Siriji, pa na još jedan u Iraku. Pokušali smo sve što je bilo do nas, tražili rešenja, alternative i načine da nastavimo dalje. Ali neke prepreke jednostavno nismo mogli da savladamo - naveli su oni.

Kako su istakli, razočarani su što nisu uspeli da stignu do željenog odredišta, ali smatraju da je najvažnije da ne zaborave zbog koga su uopšte krenuli na ovaj put.

Foto: Printscreen/ Instagram/ za naše heroje

- Nećemo da krijemo koliko smo razočarani. Razočarani smo u sebe, u okolnosti i u sve ono što nas je zaustavilo. Mi u ovoj priči nismo heroji. Naši pravi heroji su oni zbog kojih smo i krenuli na ovaj put. I zato, bez obzira na to što nismo stigli tamo gde smo želeli, naša podrška fondaciji „Za naše heroje“ ne prestaje - poručili su prijatelji.

Ne odustaju od misije

Iako se njihovo putovanje ka Africi završava ranije nego što su planirali, trojica prijatelja ističu da su ponosni što su se uopšte usudili da krenu u ovakvu avanturu. Najavili su i da već imaju novu ideju, zbog čega pozivaju sve koji su ih pratili da ostanu uz njih.

- Možda smo ovog puta izgubili jednu bitku, ali nismo izgubili ni volju, ni veru, ni želju da nastavimo. Ovde ne stajemo. I ne odustajemo! Pratite nas i dalje. Nadamo se da ćemo vas vrlo brzo obradovati nekim novim planom, novom idejom i novom avanturom. A već imamo plan, pratite nas - napisali su.

Na kraju su se zahvalili svima koji su ih podržavali tokom putovanja, uz poruku koja ostavlja nadu da će se njihova afrička avantura ipak jednog dana nastaviti.

- Afrika će nas sačekati. A mi ćemo pronaći način. Za naše heroje 3027 - zaključili su prijatelji.

Od Beograda do Pekinga prešli 17.500 kilometara

Podsetimo, trojica prijatelja su 31. marta prošle godine krenula iz Beograda ka Kini, a do Pekinga su svojim "jugom" prešla oko 17.500 kilometara i sakupili preko 200.000 evra kako bi pomogli Institutu za neonatologiju u Beogradu.