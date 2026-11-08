Krenuli jugom do Afrike, a onda je usledio šok! Trojica Srba odustala od velike akcije - na putu ih zadesio neočekivani obrt
- Vozači su poručili da humanitarna misija i podrška fondaciji 'Za naše heroje' ne prestaju, uprkos razočaranju što nisu stigli do cilja.
- Podsetimo, ranije do Pekinga prešli oko 17.500 kilometara i prikupili više od 200.000 evra za Institut za neonatologiju u Beogradu.
Velika humanitarna avantura trojice prijatelja iz Vrnjačke Banje, koji su prepoznatljivim "jugom", ukrašenim srpskom trobojkom i natpisom "Za naše heroje", krenuli na put dug hiljade kilometara sa ciljem da stignu do Kejptauna u Južnoafričkoj Republici, doživela je neočekivan preokret.
Marko Trmčić (40), Mladen Vučković (35) i Nemanja Đurić (35) saopštili su da odustaju od planirane misije, nakon što su se suočili sa ozbiljnim preprekama tokom prolaska kroz Siriju i Irak.
Trojica prijatelja nisu krila razočaranje zbog toga što nisu uspeli da ostvare zacrtani cilj, ali su poručili da njihova humanitarna misija i podrška fondaciji "Za naše heroje" ne prestaju.
U emotivnoj objavi na Instagram profilu "Za naše heroje" objasnili su šta ih je zaustavilo i poručili da, uprkos svemu, ne odustaju od svojih planova.
- Krenuli smo na put sa velikim snovima, ogromnom željom i jednim ciljem da Jugom stignemo do Afrike i nastavimo našu misiju podrške našim herojima. Nažalost, ovog puta nismo uspeli. Naišli smo na zid u Siriji, pa na još jedan u Iraku. Pokušali smo sve što je bilo do nas, tražili rešenja, alternative i načine da nastavimo dalje. Ali neke prepreke jednostavno nismo mogli da savladamo - naveli su oni.
Kako su istakli, razočarani su što nisu uspeli da stignu do željenog odredišta, ali smatraju da je najvažnije da ne zaborave zbog koga su uopšte krenuli na ovaj put.
- Nećemo da krijemo koliko smo razočarani. Razočarani smo u sebe, u okolnosti i u sve ono što nas je zaustavilo. Mi u ovoj priči nismo heroji. Naši pravi heroji su oni zbog kojih smo i krenuli na ovaj put. I zato, bez obzira na to što nismo stigli tamo gde smo želeli, naša podrška fondaciji „Za naše heroje“ ne prestaje - poručili su prijatelji.
Ne odustaju od misije
Iako se njihovo putovanje ka Africi završava ranije nego što su planirali, trojica prijatelja ističu da su ponosni što su se uopšte usudili da krenu u ovakvu avanturu. Najavili su i da već imaju novu ideju, zbog čega pozivaju sve koji su ih pratili da ostanu uz njih.
- Možda smo ovog puta izgubili jednu bitku, ali nismo izgubili ni volju, ni veru, ni želju da nastavimo. Ovde ne stajemo. I ne odustajemo! Pratite nas i dalje. Nadamo se da ćemo vas vrlo brzo obradovati nekim novim planom, novom idejom i novom avanturom. A već imamo plan, pratite nas - napisali su.
Na kraju su se zahvalili svima koji su ih podržavali tokom putovanja, uz poruku koja ostavlja nadu da će se njihova afrička avantura ipak jednog dana nastaviti.
- Afrika će nas sačekati. A mi ćemo pronaći način. Za naše heroje 3027 - zaključili su prijatelji.
Od Beograda do Pekinga prešli 17.500 kilometara
Podsetimo, trojica prijatelja su 31. marta prošle godine krenula iz Beograda ka Kini, a do Pekinga su svojim "jugom" prešla oko 17.500 kilometara i sakupili preko 200.000 evra kako bi pomogli Institutu za neonatologiju u Beogradu.
Na ovom putu su želeli da prikupe 50 miliona dinara. Iako put do Kejptauna ovog puta neće biti nastavljen, njihova poruka je jasna - humanitarna misija se ne završava zajedno sa jednom avanturom.