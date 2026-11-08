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Vršilac dužnosti direktora Muzičke škole "Mokranjac", mr Tanja Andrijić, oglasila se povodom optužbi iznetih na račun njenog rada, ističući da odlučno odbacuje sve navode koji su se pojavili u pojedinim medijima.

Ona je naglasila da je na tu funkciju imenovana rešenjem nadležnog organa, nakon razrešenja prethodnog direktora i u skladu sa zakonom.

Zakonsko imenovanje i demanti optužbi

- Moje imenovanje nije bilo samoinicijativno, niti sam funkciju preuzela mimo zakonskih propisa - navela je Andrijić u saopštenju.

Precizirala da je prethodni direktor Miloš Trajković razrešen rešenjem ministra prosvete od 7. avgusta 2026. godine, i to nakon vanrednog inspekcijskog nadzora kojim su utvrđene nepravilnosti u radu škole, naročito u pogledu statusa učenika i zakonitosti obrazovno-vaspitnog rada. U obrazloženju rešenja navedeno je, dodaje, da su ispunjeni zakonski uslovi za njegovo razrešenje.

- Ovu odluku doneo je nadležni ministar, a ne ja kao novoimenovani vršilac dužnosti direktora. Od stupanja na dužnost sve odluke donosila sam savesno, odgovorno i u najboljem interesu učenika, zaposlenih i škole, poštujući zakonske propise i procedure. Sve svoje odluke spremna sam da obrazložim i potkrepim raspoloživom službenom dokumentacijom - ističe v. d. direktora.

Andrijić je posebno podvukla da nijednom zaposlenom nije dala otkaz, niti je iko proglašen tehnološkim viškom njenom odlukom.

- Zadržala sam gotovo sve postojeće pomoćnike direktora i predsednike stručnih veća, sa kojima sam nastavila saradnju i organizaciju rada škole. Kadrovske i organizacione odluke donošene su radi obezbeđivanja kvalitetne i nesmetane nastave. Ne prihvatam da se neproverene tvrdnje predstavljaju kao utvrđene nezakonitosti, niti da se na taj način narušavaju moj profesionalni ugled i dostojanstvo.

Muzička škola Mokranjac Foto: Shutterstock

Pritisci na praznik i reakcija policije

Iznela i detalje o incidentu koji se dogodio 27. oktobra, na praznik Sveta Petka.

- Dva lica koja nisu zaposlena u školi zahtevala su da podnesem ostavku i povučem kandidaturu za direktora. Njihove poruke i postupke doživela sam kao ozbiljne pretnje i pritisak. Tom prilikom preneta mi je i poruka da su me "pozdravili studenti". O incidentu je obaveštena policija, koja je intervenisala - navodi Andrijić i dodaje da je posebno zabrinjava kako su ta lica došla do informacija o njenoj kandidaturi pre otvaranja konkursne dokumentacije, zbog čega očekuje da nadležni organi utvrde sve okolnosti.

Decenijska karijera i neregularnosti na konkursu

Ona podseća da je svoj profesionalni ugled gradila decenijama kao umetnica i pedagog, da su njeni učenici osvojili više od 250 nagrada, a da je njen rad potvrđen priznanjima kao što su Svetosavska nagrada i Zlatni beočug.

- Moja savest je mirna, a obraz čist. Nisam zloupotrebila svoju funkciju i ne plašim se provere nijedne svoje odluke. Posebno je neshvatljivo što se moja ostavka zahteva u trenutku kada je konkurs za izbor direktora u toku, a konkursna dokumentacija još nije ni otvorena. Istovremeno, Nastavničko veće predlaže imenovanje drugog lica za vršioca dužnosti direktora, što kod mene izaziva ozbiljnu sumnju u nepristrasnost ovakvog zahteva i jednak tretman učesnika konkursa - naglašava ona.

Tanja Andrijić ukazuje i na to da bi konkurs trebalo sprovesti do kraja i omogućiti zaposlenima zakonom predviđeno tajno izjašnjavanje o kandidatima, nakon čega Školski odbor dostavlja ministru obrazloženu listu kandidata sa predlogom za izbor, dok konačnu odluku donosi ministar prosvete.

Odluka Nastavničkog veća i zahtev za smenu

- Smatram da su time zamenjene teze: umesto da se govori o pritiscima i pretnjama kojima sam izložena, ja se u javnosti predstavljam kao odgovorna strana. U ovom slučaju ja sam ta koja je izložena pritiscima, zastrašivanju i postupanju koje smatram nepravednim. Očekujem da se moja prava i dostojanstvo poštuju, a da nadležni organi utvrde sve činjenice - poručuje Andrijić i naglašava:

- Ostavku pod pritiscima i pretnjama neću podneti. Nastavljam da obavljam svoju dužnost časno, savesno i odgovorno, u skladu sa zakonom, u interesu učenika, zaposlenih i ugleda Muzičke škole "Mokranjac".