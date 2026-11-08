Tanja Andrijić: Ostavku pod pritiskom neću podneti, radim u skladu sa zakonom! Previranja u Muzičkoj školi "Mokranjac"
- Tanja Andrijić odbacuje optužbe i tvrdi da je za v. d. direktora Muzičke škole 'Mokranjac' imenovana zakonito, rešenjem nadležnog organa nakon razrešenja prethodnog direktora.
- Navodi da joj je 27. oktobra tražena ostavka uz pretnje, da je policija intervenisala i da pod pritiscima neće podneti ostavku.
Vršilac dužnosti direktora Muzičke škole "Mokranjac", mr Tanja Andrijić, oglasila se povodom optužbi iznetih na račun njenog rada, ističući da odlučno odbacuje sve navode koji su se pojavili u pojedinim medijima.
Ona je naglasila da je na tu funkciju imenovana rešenjem nadležnog organa, nakon razrešenja prethodnog direktora i u skladu sa zakonom.
Zakonsko imenovanje i demanti optužbi
- Moje imenovanje nije bilo samoinicijativno, niti sam funkciju preuzela mimo zakonskih propisa - navela je Andrijić u saopštenju.
Precizirala da je prethodni direktor Miloš Trajković razrešen rešenjem ministra prosvete od 7. avgusta 2026. godine, i to nakon vanrednog inspekcijskog nadzora kojim su utvrđene nepravilnosti u radu škole, naročito u pogledu statusa učenika i zakonitosti obrazovno-vaspitnog rada. U obrazloženju rešenja navedeno je, dodaje, da su ispunjeni zakonski uslovi za njegovo razrešenje.
- Ovu odluku doneo je nadležni ministar, a ne ja kao novoimenovani vršilac dužnosti direktora. Od stupanja na dužnost sve odluke donosila sam savesno, odgovorno i u najboljem interesu učenika, zaposlenih i škole, poštujući zakonske propise i procedure. Sve svoje odluke spremna sam da obrazložim i potkrepim raspoloživom službenom dokumentacijom - ističe v. d. direktora.
Andrijić je posebno podvukla da nijednom zaposlenom nije dala otkaz, niti je iko proglašen tehnološkim viškom njenom odlukom.
- Zadržala sam gotovo sve postojeće pomoćnike direktora i predsednike stručnih veća, sa kojima sam nastavila saradnju i organizaciju rada škole. Kadrovske i organizacione odluke donošene su radi obezbeđivanja kvalitetne i nesmetane nastave. Ne prihvatam da se neproverene tvrdnje predstavljaju kao utvrđene nezakonitosti, niti da se na taj način narušavaju moj profesionalni ugled i dostojanstvo.
Pritisci na praznik i reakcija policije
Iznela i detalje o incidentu koji se dogodio 27. oktobra, na praznik Sveta Petka.
- Dva lica koja nisu zaposlena u školi zahtevala su da podnesem ostavku i povučem kandidaturu za direktora. Njihove poruke i postupke doživela sam kao ozbiljne pretnje i pritisak. Tom prilikom preneta mi je i poruka da su me "pozdravili studenti". O incidentu je obaveštena policija, koja je intervenisala - navodi Andrijić i dodaje da je posebno zabrinjava kako su ta lica došla do informacija o njenoj kandidaturi pre otvaranja konkursne dokumentacije, zbog čega očekuje da nadležni organi utvrde sve okolnosti.
Decenijska karijera i neregularnosti na konkursu
Ona podseća da je svoj profesionalni ugled gradila decenijama kao umetnica i pedagog, da su njeni učenici osvojili više od 250 nagrada, a da je njen rad potvrđen priznanjima kao što su Svetosavska nagrada i Zlatni beočug.
- Moja savest je mirna, a obraz čist. Nisam zloupotrebila svoju funkciju i ne plašim se provere nijedne svoje odluke. Posebno je neshvatljivo što se moja ostavka zahteva u trenutku kada je konkurs za izbor direktora u toku, a konkursna dokumentacija još nije ni otvorena. Istovremeno, Nastavničko veće predlaže imenovanje drugog lica za vršioca dužnosti direktora, što kod mene izaziva ozbiljnu sumnju u nepristrasnost ovakvog zahteva i jednak tretman učesnika konkursa - naglašava ona.
Tanja Andrijić ukazuje i na to da bi konkurs trebalo sprovesti do kraja i omogućiti zaposlenima zakonom predviđeno tajno izjašnjavanje o kandidatima, nakon čega Školski odbor dostavlja ministru obrazloženu listu kandidata sa predlogom za izbor, dok konačnu odluku donosi ministar prosvete.
Odluka Nastavničkog veća i zahtev za smenu
- Smatram da su time zamenjene teze: umesto da se govori o pritiscima i pretnjama kojima sam izložena, ja se u javnosti predstavljam kao odgovorna strana. U ovom slučaju ja sam ta koja je izložena pritiscima, zastrašivanju i postupanju koje smatram nepravednim. Očekujem da se moja prava i dostojanstvo poštuju, a da nadležni organi utvrde sve činjenice - poručuje Andrijić i naglašava:
- Ostavku pod pritiscima i pretnjama neću podneti. Nastavljam da obavljam svoju dužnost časno, savesno i odgovorno, u skladu sa zakonom, u interesu učenika, zaposlenih i ugleda Muzičke škole "Mokranjac".
Podsetimo, na sednici Nastavničkog veća održanoj 5. novembra, od ukupno 115 članova, prisustvovalo je 95, a 75 je usvojilo inicijativu kojom se traži ostavka Tanje Andrijić. Nastavničko veće je pokrenulo i inicijativu da se za novog v.d. direktora razmotri Dijana Sretenović, uz proveru zakonskih uslova od strane Ministarstva prosvete.