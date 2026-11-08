Deca iz Vranja, Bujanovca i Preševa poslala poruku koja sve uči: Turnir "Nevidljivi šampioni" pokazao šta je prava pobeda
- Više od stotinu osnovaca iz Vranja, Bujanovca i Preševa učestvovalo je na turniru 'Nevidljivi šampioni' u Vranju, uz podršku UEFA fondacije za decu.
- Turnir je kroz sport i druženje promovisao zajedništvo, jednake mogućnosti i prihvatanje različitosti, uz poruku da je prava pobeda u prijateljstvu i pripadnosti timu.
Više od stotinu osnovaca iz Vranja, Bujanovca i Preševa učestvovalo je na turniru "Nevidljivi šampioni" u sportskoj sali Medicinske škole "Dr Izabel Emsli Haton" u Vranju. Kroz sportske aktivnosti i druženje, uz podršku UEFA fondacije za decu, poslali su snažnu poruku o važnosti zajedništva, jednakih mogućnosti i prihvatanja različitosti.
Kroz sportske aktivnosti, druženje i zajedničko učešće, deca su imala priliku da pokažu da sport prevazilazi razlike i da su timski duh, međusobno poštovanje i solidarnost, vrednosti koje povezuju sve učesnike, bez obzira na to koje su njihove mogućnosti i kakve su okolnosti.
Poseban značaj turnira ogleda se u stvaranju prostora u kojem svako dete može da učestvuje, bude prihvaćeno i pokaže svoje sposobnosti. Cilj je da se kroz sport podstakne razvoj inkluzivnog okruženja, u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne prepreku.
Učešće dece iz tri grada dodatno je doprinelo povezivanju vršnjaka i stvaranju novih prijateljstava, potvrđujući značaj ovakvih inicijativa za lokalnu zajednicu.
Turnir "Nevidljivi šampioni" još jednom je ukazao na to da pobeda nije uvek rezultat na semaforu. Ponekad je najveći uspeh pružena ruka, stečeno prijateljstvo, osećaj pripadnosti i prilika da svako dete bude ravnopravan deo tima.