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Više od stotinu osnovaca iz Vranja, Bujanovca i Preševa učestvovalo je na turniru "Nevidljivi šampioni" u sportskoj sali Medicinske škole "Dr Izabel Emsli Haton" u Vranju. Kroz sportske aktivnosti i druženje, uz podršku UEFA fondacije za decu, poslali su snažnu poruku o važnosti zajedništva, jednakih mogućnosti i prihvatanja različitosti.

Učesnici turnira "Nevidljivi šampioni" u Vranju Foto: Centar za aktivizam Vranje

Kroz sportske aktivnosti, druženje i zajedničko učešće, deca su imala priliku da pokažu da sport prevazilazi razlike i da su timski duh, međusobno poštovanje i solidarnost, vrednosti koje povezuju sve učesnike, bez obzira na to koje su njihove mogućnosti i kakve su okolnosti.

Svi su pobednici na turniru "Nevidljivi šampioni" Foto: Centar za aktivizam Vranje

Poseban značaj turnira ogleda se u stvaranju prostora u kojem svako dete može da učestvuje, bude prihvaćeno i pokaže svoje sposobnosti. Cilj je da se kroz sport podstakne razvoj inkluzivnog okruženja, u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne prepreku.

Učešće dece iz tri grada dodatno je doprinelo povezivanju vršnjaka i stvaranju novih prijateljstava, potvrđujući značaj ovakvih inicijativa za lokalnu zajednicu.

Turnir "Nevidljivi šampioni" u Vranju održan je uz podršku UEFA fondacije Foto: Centar za aktivizam Vranje