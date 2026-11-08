Slušaj vest

Dve misteriozne osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave, na putu za Slatinu kod Mrčajevaca, a sablasni prizor zabeležila je kamera i uznemirio meštane koji su fotografiju videli na društvenim mrežama.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Mrčajevci info", neobična scena podsetila je na slične pojave koje su prethodnih dana prijavljene u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu.

Ipak, iza misterioznih figura ne krije se nikakva natprirodna pojava, već bizaran TikTok izazov u kojem učesnici obučeni u crno nakratko poziraju na neobičnim lokacijama kako bi napravili fotografije i snimke za društvene mreže.

- Dve osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave za Slatinu. Ova sablasna scena zabeležena je kamerom u mrklom mraku i na trenutak je izazvala nelagodu kod meštana koji vide fotografiju. Ipak, iza ovih misterioznih pojava, koje su prethodnih dana viđene i u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu... ne krije se nikakva opasnost, već nov i bizaran TikTok izazov - navodi se na pomenutoj Fejsbuk stranici i dodaje:

Sremska Mitrovica maskirane časne sestre
Foto: Društvene Mreže

- Raskrinkavanje, scenario je sličan: oni se na svega nekoliko sekundi pojave na vizuelno upečatljivoj lokaciji, jedan prijatelj, njihova osoba ih fotografiše ili snimi iz automobila, nakon čega svi brzo odlaze s lica mesta. Cilj nije plašenje prolaznika na ulici, već kreiranje viralnog sadržaja. S obzirom na to da akcija traje izuzetno kratko, prolaznici ih retko primećuju, a na internetu ostaje samo zagonetna fotografija koja nastavlja da kruži mrežama.

Iako direktne opasnosti po građane nema, postoji ozbiljan bezbednosni rizik za same aktere jer se takođe organizuje potraga za njima. Roditelji bi trebali da obratite pažnju na decu, jer nečija to čine, zaključuje se u objavi.

Ne propustiteDruštvoSrbija na nogama zbog sablasnih "časnih sestara"! U crnim odorama i jezivim maskama jure decu po mraku: Ono što se krije iza svega ledi krv u žilama! (VIDEO)
Sremska Mitrovica maskirane časne sestre
DruštvoMASKIRANI U ČASNE SESTRE PLAŠILI PROLAZNIKE I DECU: Šta se krije iza bizarnog trenda u Bačkoj Palanci: "To više nisu neslane šale"
Časne Sestre Banjaluka
HronikaPRERUŠAVALI SE U ČASNE SESTRE I PLAŠILI GRAĐANE, PA I DECU: Uhapšena tri maloletnika iz Bačke Palanke! Strašni trend se širi Srbijom
Časna sestra
Hronika"ČASNE SESTRE" S NOŽEM U RUKAMA VIĐENE KOD NIŠKE ŠKOLE! Roditelji zabrinuti: Imaju nož i krvava usta, evo šta kaže policija
Časna sestra