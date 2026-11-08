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Dve misteriozne osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave, na putu za Slatinu kod Mrčajevaca, a sablasni prizor zabeležila je kamera i uznemirio meštane koji su fotografiju videli na društvenim mrežama.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Mrčajevci info", neobična scena podsetila je na slične pojave koje su prethodnih dana prijavljene u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu.

Ipak, iza misterioznih figura ne krije se nikakva natprirodna pojava, već bizaran TikTok izazov u kojem učesnici obučeni u crno nakratko poziraju na neobičnim lokacijama kako bi napravili fotografije i snimke za društvene mreže.

- Dve osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave za Slatinu. Ova sablasna scena zabeležena je kamerom u mrklom mraku i na trenutak je izazvala nelagodu kod meštana koji vide fotografiju. Ipak, iza ovih misterioznih pojava, koje su prethodnih dana viđene i u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu... ne krije se nikakva opasnost, već nov i bizaran TikTok izazov - navodi se na pomenutoj Fejsbuk stranici i dodaje:

Foto: Društvene Mreže

- Raskrinkavanje, scenario je sličan: oni se na svega nekoliko sekundi pojave na vizuelno upečatljivoj lokaciji, jedan prijatelj, njihova osoba ih fotografiše ili snimi iz automobila, nakon čega svi brzo odlaze s lica mesta. Cilj nije plašenje prolaznika na ulici, već kreiranje viralnog sadržaja. S obzirom na to da akcija traje izuzetno kratko, prolaznici ih retko primećuju, a na internetu ostaje samo zagonetna fotografija koja nastavlja da kruži mrežama.