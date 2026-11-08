Misteriozne figure u crnom prestrašile Srbiju! Pojavile se na mostu i u ovom mestu, a onda je otkrivena jeziva istina
- Dve osobe u crnim odorama viđene su noću na mostu preko Zapadne Morave kod Slatine, što je uznemirilo meštane i završilo na društvenim mrežama.
- Iza sablasnih prizora ne stoji natprirodna pojava, već TikTok izazov u kojem učesnici kratko poziraju na neobičnim lokacijama radi viralnih snimaka.
Dve misteriozne osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave, na putu za Slatinu kod Mrčajevaca, a sablasni prizor zabeležila je kamera i uznemirio meštane koji su fotografiju videli na društvenim mrežama.
Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Mrčajevci info", neobična scena podsetila je na slične pojave koje su prethodnih dana prijavljene u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu.
Ipak, iza misterioznih figura ne krije se nikakva natprirodna pojava, već bizaran TikTok izazov u kojem učesnici obučeni u crno nakratko poziraju na neobičnim lokacijama kako bi napravili fotografije i snimke za društvene mreže.
- Dve osobe u dugim crnim odorama pojavile su se tokom noći na mostu preko Zapadne Morave za Slatinu. Ova sablasna scena zabeležena je kamerom u mrklom mraku i na trenutak je izazvala nelagodu kod meštana koji vide fotografiju. Ipak, iza ovih misterioznih pojava, koje su prethodnih dana viđene i u Zrenjaninu, Pančevu, Čačku i Kraljevu... ne krije se nikakva opasnost, već nov i bizaran TikTok izazov - navodi se na pomenutoj Fejsbuk stranici i dodaje:
- Raskrinkavanje, scenario je sličan: oni se na svega nekoliko sekundi pojave na vizuelno upečatljivoj lokaciji, jedan prijatelj, njihova osoba ih fotografiše ili snimi iz automobila, nakon čega svi brzo odlaze s lica mesta. Cilj nije plašenje prolaznika na ulici, već kreiranje viralnog sadržaja. S obzirom na to da akcija traje izuzetno kratko, prolaznici ih retko primećuju, a na internetu ostaje samo zagonetna fotografija koja nastavlja da kruži mrežama.
Iako direktne opasnosti po građane nema, postoji ozbiljan bezbednosni rizik za same aktere jer se takođe organizuje potraga za njima. Roditelji bi trebali da obratite pažnju na decu, jer nečija to čine, zaključuje se u objavi.