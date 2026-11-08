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Patrijarh srpski Porfirije danas je služio slavsku liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sveti Dimitrije Solunski pokazao je da vera nije samo reč već život i da je prava pobeda u zajednici sa Bogom, poručio je tom prilikom patrijarh.

Patrijarh je o Svetom Dimitriju Solunskom kazao da je bio velmoža i vojskovođa u vremenima kada su hrišćani progonjeni i da se od njega očekivalo isto, ali je on, poznavši Hrista i susrevši se s Njim, razumeo taštinu i prolaznost vrednosti ovog sveta.

„Sveti Dimitrije je pokazao je da vera nije samo reč, nego da je vera život. Potvrdio je da sila i moć ovog sveta imaju svoju prividnu snagu, ali da istinska i prava pobeda leži u našoj veri i zajednici sa Hristom“, rekao je patrijarh Porfirije.

Kako je poručio, ta pobeda je ljubav koja ne znači ponižavanje drugog, odbacivanje bližnjeg, mržnju protivnika, već radost i smirenje, i da zato oseća duboki bol zbog svog roda.

On se, zajedno sa prisutnima, pomolio za boljitak naroda, kako bi svi bili u milosti Božijoj.

Tom prilikom on je pozvao vernike da se pomole za dušu preminulog protojereja-stavrofora Vojislava Bilbije.

„Verujem, ako ne svi, da je većina čula za njega. Da se molimo za njega, za pokoj njegove duše, jer on je bio istinski, pravi trudbenik na njivi Gospodnjoj. Znaju to mnogi, a naročito oni koji su bili prezreni, na marginama i odbačeni. Da se molimo za njega, jer sam siguran da smo dobili još jednog molitvenika pred Gospodom koji će se moliti, pre svega, za mir u svom narodu, za pokajanje, za to da postimo, a šta je post, to svi znamo“, rekao je patrijarh Porfirije.

Dodao je da je siguran da će molitve oca Vojislava biti još jedno zrnce u beskrajnoj brojanici molitvenika iz srpskog roda za jedinstvo, slogu i dobro srpskom narodu, za svetosavsku vrlinu, za to da svako od nas bude bolji.