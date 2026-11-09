MUP upozorava vozače na opasnosti magle na putevima. Smanjite brzinu i koristite svetla za maglu.
Društvo
Hitno upozorenje MUP-a za vozače u Srbiji: Magla vreba na putevima, ovo nikako ne smete da radite za volanom
- MUP upozorava vozače na maglu i sumaglicu na pojedinim putevima u Srbiji.
- Preporučuje se smanjenje brzine, veće odstojanje i korišćenje kratkih i svetala za maglu, posebno ujutru i uveče.
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) apelovalo je na sve vozače da budu veoma oprezni tokom vožnje, a usled magle i sumaglice koja je prisutna na putevima.
- U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima.
- Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - piše u apelu MUP-a na njihovom zvaničnom Instagram profilu.
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