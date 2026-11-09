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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) apelovalo je na sve vozače da budu veoma oprezni tokom vožnje, a usled magle i sumaglice koja je prisutna na putevima.

- U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice. Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima.

- Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - piše u apelu MUP-a na njihovom zvaničnom Instagram profilu.

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