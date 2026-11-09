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Skijališta Srbije planiraju početak nove skijaške sezone na Kopaoniku tradicionalnom manifestacijom Ski opening, koja je ove godine predviđena od 3. do 6. decembra.

Za sve ljubitelje zimskih sportova pripremljene su posebne pogodnosti povodom otvaranja sezone. Prvog dana, 3. decembra, skijanje će biti besplatno, dok će od 4. do 6. decembra važiti popust od 30% na ski karte, kupljene za period trajanja manifestacije.

Ski opening na Kopaoniku već godinama predstavlja tradicionalni početak zimske turističke sezone i priliku da skijaši i borderi među prvima uživaju na stazama najvećeg ski centra u Srbiji.

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Foto: RINA

Imajući u vidu da je ovogodišnji termin planiran početkom decembra, održavanje manifestacije zavisiće od vremenskih uslova i mogućnosti pripreme skijaških staza. Ukoliko vremenske prilike ne omoguće stvaranje odgovarajućih uslova za skijanje, uključujući i proizvodnju veštačkog snega, termin Ski openinga biće blagovremeno prilagođen, o čemu će javnost biti obaveštena putem zvaničnih kanala Skijališta Srbije.

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Foto: Skijališta Srbije

Skijališta Srbije nastavljaju sa pripremama za predstojeću zimsku sezonu, sa ciljem da svim posetiocima obezbede kvalitetne i bezbedne uslove za uživanje na snegu. U susret predstojećoj zimskoj sezoni, Skijališta Srbije pripremila su 15% popusta na kupovinu ski karata putem veb-prodavnice, u periodu od 1. do 15. novembra.

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