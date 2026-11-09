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Posle višegodišnjeg čekanja, roditeljima-negovateljima danas će u Palati Srbije biti uručeni prvi ugovori. Iz resornog ministarstva poručuju da su sredstva obezbeđena i da će isplate biti redovne.

Na pitanja koliko roditelja će danas dobiti ugovore i šta to konkretno znači za porodice koje godinama čekaju na ostvarivanje ovog prava za emisiju "Redakcija" otkrila je Ana Knažević, udruženje "Evo ruka".

- Dugo smo čekali ove ugovore i mislim da je ovo još jedan korak ka ostvarenju cilja za koji se zalažemo već godinama. Ugovori, ukoliko danas budu potpisani, znače da su roditelji konačno dobili određenu sigurnost, koja im je veoma značajna i u finansijskom smislu. Ovi ugovori predstavljaju i veliko priznanje da radimo ozbiljan posao i da je država konačno prepoznala koliko je važna neformalna i neposredna nega člana porodice. Ono što moram da istaknem jeste da i dalje imamo problem kada je reč o roditeljima odrasle dece, odnosno dece starije od 18 godina - rekla je Knažević.

Ana Knažević, udruženje "Evo ruka" Foto: Kurir Televizija

"To su jedine pogodnosti koje su za sada uvedene"

Ukazala je na probleme u saradnji centara za socijalni rad i PIO fonda, zbog kojih roditelji odrasle dece čekaju na ostvarivanje prava, ali i istakla da su neophodne dodatne izmene zakona i unapređenje položaja negovatelja.

- Došlo je do velikog zastoja i nesporazuma između centara za socijalni rad i PIO fonda. Ne znam da li je taj problem u međuvremenu rešen, ali veliki broj roditelja i dalje čeka, iako su blagovremeno predali svu potrebnu dokumentaciju. Nastao je problem u sistemu koji je, bar prošle nedelje, delovao nerešivo. Nadam se da će ove nedelje biti rešen. Što se tiče drugih prava koja roditelji i negovatelji stiču potpisivanjem ugovora, nema mnogo novih benefita. Roditelji dobijaju garantovan iznos od 65.000 dinara, koji je sada već ispod minimalne zarade, kao i poreze i doprinose. To su jedine pogodnosti koje su za sada uvedene. Ipak, ostalo je još mnogo posla i potrebno je dodatno menjati i prilagođavati ceo zakon. Bićemo strpljivi još neko vreme, dok se ne konstituiše Skupština - za Kurir televiziju, objasnila je Knažević.

01:53 Posle godina borbe roditelji-negovatelji konačno dobijaju ugovore! Oglasilo se udruženje "Evo ruka" i otkrilo da JEDAN PROBLEM i dalje čeka rešenje Izvor: Kurir televizija

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