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Jedna od čestih nedoumica uoči krsnih slava jeste da li se za Aranđelovdan priprema slavsko žito ili koljivo, posebno zbog običaja u pojedinim porodicama da ga ne spremaju.

Upravo to pitanje postavila je jedna vernica u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere", a sveštenik Dejan Krstić objasnio je zašto se žito priprema za sve slave, bez izuzetka, i kakvu simboliku ima u pravoslavnoj tradiciji.

- Još jedno aktuelno pitanje za period Krsnih slava: da li oni koji slave Svetog Arhangela Mihaila i Sv. Proroka Iliju spremaju žito za Slavu? Kada za našu krsnu slavu spremamo koljivo, izvršavamo jedan dubok i blagosloven simbolički čin koji nas vezuje za veru, za naše pretke i za Svete Božije. Važno je da pravilno razumemo smisao ovog običaja, jer se u narodu često pojave nedoumice - istakao je sveštenik.

Foto: Wikipedia

Objasnio je da se "Svetitelji Božiji ne dele na žive i mrtve; svi su oni u Bogu živi, jer je Bog Bog živih, a ne mrtvih".

- Zato se Svetiteljima molimo kao živim zastupnicima pred prestolom Božijim. Ne treba mešati žito koje spremamo za slavu i žito za parastose. Razlika između slavskog žita i žita za parastos takođe je veoma važna. Žito za parastos spremamo za upokojene, kao molitvu za njihov mir i spasenje. Slavsko žito, međutim, nije namenjeno za pokoj svetitelja, nego je plod blagodarnosti Bogu za život, za plodove zemlje i za sve darove kojima nas obasipa - istakao je otac Dejan.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Objasnio je da se u molitvi za osvećenje koljiva navodi kako se žito prinosi Bogu na slavu, u čast svetitelja koji se proslavlja i u spomen onih koji su preminuli u blagočestivoj veri. Dodao je da se prilikom proslave krsne slave vernici mole svetitelju, a ne za svetitelja.

- Slava je praznik blagodarenja i radosti, a ne običaj vezan za žalost ili opelo. Samo žito nosi duboku hrišćansku simboliku. Gospod u Jevanđelju kaže: "Ako zrno pšenično, padnuvši u zemlju, ne umre, onda jedno ostaje; ako li umre, mnogo roda rodi." Koljivo nas podseća upravo na ovu tajnu - da kroz smirenje, kroz umiranje starog čoveka i kroz život u Hristu donosimo duhovni plod. Žito je i simbol vaskrsenja, jer kao što zrno, sakriveno u tami zemlje, niče u novi život, tako i mi verom gledamo u Vaskrslog Hrista i Njegovo obećanje večnog života - naglasio je.

Sveštenik Dejan Krstić Foto: Printscreen Facebook

Otac Dejan istakao je da se slavsko žito sprema za sve slave, bez iuzetka, i za Svetiteljske, kao i za Gospodnje, i za Bogorodičine praznike.

- Ono nije znak smrti, nego simvol života, vaskrsenja, plodnosti i Božijeg blagoslova nad domom i porodicom. Tako i kada slavimo Aranđelovdan ili bilo koju drugu slavu, koljivo pripremamo kao svetu blagodarnost Bogu i kao molitveni spomen na našeg nebeskog pokrovitelja, koji nas živ pred Bogom zastupa i štiti - zaključio je.