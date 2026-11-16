Da li se za Aranđelovdan sprema žito? Sveštenik Dejan otkrio šta je prava istina i kakav običaj vernici treba da poštuju
- Sveštenik Dejan Krstić poručuje da se slavsko žito sprema za sve slave, pa i za Aranđelovdan, bez izuzetka.
- Koljivo nije znak žalosti, već simbol života, vaskrsenja i blagodarnosti Bogu, dok se žito za parastos sprema za upokojene.
Jedna od čestih nedoumica uoči krsnih slava jeste da li se za Aranđelovdan priprema slavsko žito ili koljivo, posebno zbog običaja u pojedinim porodicama da ga ne spremaju.
Upravo to pitanje postavila je jedna vernica u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere", a sveštenik Dejan Krstić objasnio je zašto se žito priprema za sve slave, bez izuzetka, i kakvu simboliku ima u pravoslavnoj tradiciji.
- Još jedno aktuelno pitanje za period Krsnih slava: da li oni koji slave Svetog Arhangela Mihaila i Sv. Proroka Iliju spremaju žito za Slavu? Kada za našu krsnu slavu spremamo koljivo, izvršavamo jedan dubok i blagosloven simbolički čin koji nas vezuje za veru, za naše pretke i za Svete Božije. Važno je da pravilno razumemo smisao ovog običaja, jer se u narodu često pojave nedoumice - istakao je sveštenik.
Objasnio je da se "Svetitelji Božiji ne dele na žive i mrtve; svi su oni u Bogu živi, jer je Bog Bog živih, a ne mrtvih".
- Zato se Svetiteljima molimo kao živim zastupnicima pred prestolom Božijim. Ne treba mešati žito koje spremamo za slavu i žito za parastose. Razlika između slavskog žita i žita za parastos takođe je veoma važna. Žito za parastos spremamo za upokojene, kao molitvu za njihov mir i spasenje. Slavsko žito, međutim, nije namenjeno za pokoj svetitelja, nego je plod blagodarnosti Bogu za život, za plodove zemlje i za sve darove kojima nas obasipa - istakao je otac Dejan.
Objasnio je da se u molitvi za osvećenje koljiva navodi kako se žito prinosi Bogu na slavu, u čast svetitelja koji se proslavlja i u spomen onih koji su preminuli u blagočestivoj veri. Dodao je da se prilikom proslave krsne slave vernici mole svetitelju, a ne za svetitelja.
- Slava je praznik blagodarenja i radosti, a ne običaj vezan za žalost ili opelo. Samo žito nosi duboku hrišćansku simboliku. Gospod u Jevanđelju kaže: "Ako zrno pšenično, padnuvši u zemlju, ne umre, onda jedno ostaje; ako li umre, mnogo roda rodi." Koljivo nas podseća upravo na ovu tajnu - da kroz smirenje, kroz umiranje starog čoveka i kroz život u Hristu donosimo duhovni plod. Žito je i simbol vaskrsenja, jer kao što zrno, sakriveno u tami zemlje, niče u novi život, tako i mi verom gledamo u Vaskrslog Hrista i Njegovo obećanje večnog života - naglasio je.
Otac Dejan istakao je da se slavsko žito sprema za sve slave, bez iuzetka, i za Svetiteljske, kao i za Gospodnje, i za Bogorodičine praznike.
- Ono nije znak smrti, nego simvol života, vaskrsenja, plodnosti i Božijeg blagoslova nad domom i porodicom. Tako i kada slavimo Aranđelovdan ili bilo koju drugu slavu, koljivo pripremamo kao svetu blagodarnost Bogu i kao molitveni spomen na našeg nebeskog pokrovitelja, koji nas živ pred Bogom zastupa i štiti - zaključio je.