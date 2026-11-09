Korisnici aplikacije „Moj Maxi“ do kraja godine mogu da ostvare dodatne pogodnosti. U okviru programa „Sakupljaj zvezdice. Biraj proizvode.“ imaće priliku da iz kataloga odaberu proizvode i kupe ih po simboličnoj ceni od 1 dinar ili uz popust od 50 odsto. Potrebno je samo da sakupljaju zvezdice, a to se postiže jednostavnim skeniranjem aplikacije prilikom svake kupovine.

Za svakih 100 dinara potrošenih u kupovini korisnik dobija jednu zvezdicu, pa tako kupovina od 5.000 dinara, na primer, donosi 50 zvezdica. Zvezdice se sakupljaju u prodavnicama Maxi, Mega Maxi, Maxi Go i Shop&Go, bez obzira na to da li je reč o velikoj nedeljnoj kupovini ili kupovini „u hodu“, a za učešće je dovoljno pri svakoj kupovini skenirati aplikaciju „Moj Maxi“. Na taj način se svaka kupovina računa, a kupci dobijaju priliku da uštede na proizvodima koje sami izaberu.

Zvezdice se posle svake kupovine automatski sabiraju, a njihov broj, kao i aktuelnu ponudu proizvoda, korisnici mogu da provere u svakom trenutku jednostavnim uvidom u aplikaciju. Uz svaki proizvod naveden je broj zvezdica potreban da bi se on kupio po ceni od 1 dinar ili uz popust od 50 odsto.