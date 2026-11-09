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Posle četrnaest godina čekanja i borbe za priznavanje svog statusa, roditeljima negovateljima danas su uručeni ugovori kojima ostvaruju pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, radni staž i socijalno osiguranje. Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da je ovo njihova pobeda i da država konačno prepoznaje njihovu svakodnevnu požrtvovanost.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je ugovore roditeljima negovateljima, ističući da je nakon četrnaest godina neizvesnosti i borbe napravljen važan korak ka obezbeđivanju njihove ekonomske i socijalne sigurnosti.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Čekali ste četrnaest godina na ovaj dan. Četrnaest godina neizvesnosti, strepnje i borbe za sigurniju budućnost. Puno mi je srce jer ste pobedili. Kada sam preuzela dužnost ministra, pitanje roditelja negovatelja bilo je prvo kojim sam želela da se bavim, jer sam znala da je vaše čekanje predugo trajalo. Danas mogu da kažem da je sistem konačno prepoznao vašu ulogu, ne samo u vašim porodicama i domovima, već i u čitavom društvu“, poručila je ministarka.

Na osnovu potpisanih ugovora, roditelji negovatelji ostvaruju pravo na mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara, uz uplatu poreza i doprinosa, čime im se obezbeđuju radni staž, zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski naglasila je da je poseban značaj Zakona o roditelju negovatelju u tome što roditelji koji su svoj život posvetili neprekidnoj brizi o deci sa teškim zdravstvenim stanjima i invaliditetom više neće ostati bez osnovne socijalne sigurnosti.

„Znam za majku koja je 24 godine negovala svoju devojčicu, a čija je radna knjižica ostala potpuno prazna. Iako je radila više od mnogih koji imaju formalno zaposlenje, njen trud nije bio prepoznat. Ovim zakonom takvu nepravdu ostavljamo u prošlosti. Mandati dolaze i prolaze, vlade se formiraju i menjaju, ali ovaj zakon ostaje trajni moralni kapital. Ovo je vaša pobeda i ovo je vaš zakon“, istakla je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je podsetila da je primena Zakona o roditelju negovatelju počela 1. oktobra 2026. godine, kao i da će roditeljima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju uručenju ugovori biti dostavljeni posredstvom nadležnih centara za socijalni rad.

Prema njenim rečima, u narednim danima počeće i isplata novčanih naknada, a pravo na status roditelja negovatelja priznaje se od dana podnošenja zahteva, ukoliko su tada bili ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Ministarka je naglasila da usvajanje i primena ovog zakona ne predstavljaju kraj, već početak širih promena usmerenih na poboljšanje položaja porodica koje brinu o deci sa invaliditetom i teškim zdravstvenim stanjima.

1/14 Vidi galeriju Roditelji negovatelji dobili ugovore, mesečna naknada iznosi 65.000 dinara Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kao naredne prioritete najavila je izmene Zakona o radu, kako bi se dodatno unapredio položaj zaposlenih roditelja, kao i izmene Zakona o socijalnoj zaštiti.