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Ponekad je potrebno samo malo više razumevanja da bismo shvatili koliko lako možemo povrediti nekoga svojim rečima, a da pritom ne znamo kroz šta ta osoba prolazi.

Upravo takva priča o jednom starijem radniku iz Bosne, njegovoj unuci i naizgled običnom sendviču podeljena je na Fejsbuk stranici "Nemačka bez stresa" i podsetila mnoge na važnost empatije, pažnje i ljudskosti.

- U ponedeljak nam je u firmu došao novi radnik iz Bosne. Čovek ima skoro 60 godina, nemački govori dosta loše, ali vidi se da zna raditi. Na pauzi je izvadio sendvič zamotan u aluminijsku foliju. Jedan mlađi kolega počeo ga je zezati da danas više niko ne nosi hranu od kuće, da imamo kantinu i da nije više 1995. godina - navodi se u objavi.

Čovek je samo nastavio da jede.

- Sutradan opet isti sendvič. Treći dan isto. Ovaj ga ponovno pita zar mu žena ne zna ništa drugo napraviti. Tada mu je čovek mirno rekao da mu je žena umrla pre šest meseci. Nastao je muk. Ali onda je izvadio mobilni telefon i pokazao nam fotografiju male devojčice. Kaže da mu je to unuka, ima sedam godina i živi s njim otkako su joj roditelji otišli da rade u Austriju - piše u objavi.

Svako jutro pre škole,unuka mu napravi sendvič, a on njoj doručak.

- Kaže da se mala ponosi time što deda nosi njenu hranu na posao. Juče sam primetio da je onaj mlađi kolega prvi put doneo sendvič od kuće. Seo je pored njega i rekao: "Danas mi je žena napravila. Nije baš kao od tvoje unuke, ali može da prođe." Stariji je počeo da se smeje i ponudio mu pola svog sendviča. Nekad čoveku stvarno treba malo vremena da shvati koliko može ispasti glup pred drugima - navodi se.