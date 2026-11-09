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Vuk Švonja (30) iz Veternika kod Novog Sada nestao je 1. novembra u Frankfurtu u Nemačkoj, a njegova porodica već danima nema nikakvu informaciju o tome gde se nalazi. Prema rečima porodice, Vuk je u Nemačku otputovao sa devojkom, ali je nakon svađe odlučio da se vrati u Novi Sad. Od tog trenutka počinje drama njegovih najbližih, koji bezuspešno pokušavaju da stupe u kontakt sa njim.

nestao Švonja Vuk Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama koje je porodica podelila, Vuk je poslednji put razgovarao sa ocem 1. novembra u 20.56 časova. Tada je rekao da želi da se vrati u Novi Sad.

Kako navode članovi porodice, nakon što je izgubio kontakt sa sinom, otac je pokušavao da sazna šta se dogodilo. Majka je kontaktirala i devojku sa kojom je Vuk putovao u Nemačku. Ona je, prema navodima porodice, rekla da ne zna gde se on nalazi, navodeći da ga je pozivala nakon njihove svađe, ali da se nije javljao.

Porodica je, u pokušaju da pronađe bilo kakav trag, proveravala i bolnice i policijske stanice u Frankfurtu. Međutim, kako tvrde, dobili su informaciju da niko sa Vukovim imenom i prezimenom nije evidentiran kao primljen u bolnicu ili priveden.

Telefon nedostupan

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je Vukov mobilni telefon od 2. novembra, od 1.20 časova, nedostupan. Od tada porodica nema nikakvu informaciju o njegovom kretanju, niti uspeva da ga kontaktira putem društvenih mreža.

- Nestanak je prijavljen policiji u Novom Sadu 5. novembra, a porodica je kontaktirala i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije - kaže izvor.

Njegova majka potvrdila je za Kurir da već danima nemaju informacije o njemu i apelovala na sve koji su možda videli njenog sina ili imaju bilo kakvu informaciju da im se jave.