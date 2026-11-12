Bili su obični seljaci, a postali heroji Srbije! Njihova hrabrost nagrađena je najvišim vojnim ordenom, a evo gde se čuva uspomena na njih
- Poseban Vojnički orden sa mačevima ustanovljen je 1915, a o predlogu su morali da se izjasne i saborci ili oficiri.
Bili su zemljoradnici, zanatlije, obični vojnici, a svojim junaštvom zaslužili su jedno od najviših odlikovanja srpske vojske. Postali su vitezovi Karađorđeve zvezde, imenom kakvim sećanje na njih čuva jedna od najdužih ulica u beogradskom naselju Mirijevo.
Poseban Vojnički orden Karadorđeve zvezde sa mačevima ustanovljen je 1915. u jeku Prvog svetskog rata. Dodeljivan je za izuzetnu hrabrost i požrtvovanje. I nije bilo dovoljno da starešina predloži vojnika za orden. O njegovom junaštvu morali su da se izjasne i saborci. Ako bi većina iskoračila ispred stroja, bio je to znak da predloženi ratnik zaslužuje priznanje.
Tako su o hrabrosti srpskog seljaka, koji je umesto pluga uzeo pušku, svedočili oni koji su sa njim delili rovove, glad, stradanje i pobede.
Tokom Velikog rata Karađorđevom zvezdom sa mačevima odlikovana su 2.523 srpska vojnika i podoficira, od kojih 1.074 zlatnom, a 1.449 srebrnom.
Orden je na grudima poneo i 1.271 oficir. Posebno je zanimljivo da ni oni nisu mogli da budu predloženi bez saglasnosti većine oficira u puku.