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Bili su zemljoradnici, zanatlije, obični vojnici, a svojim junaštvom zaslužili su jedno od najviših odlikovanja srpske vojske. Postali su vitezovi Karađorđeve zvezde, imenom kakvim sećanje na njih čuva jedna od najdužih ulica u beogradskom naselju Mirijevo.

Poseban Vojnički orden Karadorđeve zvezde sa mačevima ustanovljen je 1915. u jeku Prvog svetskog rata. Dodeljivan je za izuzetnu hrabrost i požrtvovanje. I nije bilo dovoljno da starešina predloži vojnika za orden. O njegovom junaštvu morali su da se izjasne i saborci. Ako bi većina iskoračila ispred stroja, bio je to znak da predloženi ratnik zaslužuje priznanje.

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Foto: Arhiva

Tako su o hrabrosti srpskog seljaka, koji je umesto pluga uzeo pušku, svedočili oni koji su sa njim delili rovove, glad, stradanje i pobede.

Tokom Velikog rata Karađorđevom zvezdom sa mačevima odlikovana su 2.523 srpska vojnika i podoficira, od kojih 1.074 zlatnom, a 1.449 srebrnom.

Orden je na grudima poneo i 1.271 oficir. Posebno je zanimljivo da ni oni nisu mogli da budu predloženi bez saglasnosti većine oficira u puku.

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