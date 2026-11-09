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Zbog predstojećeg praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratuočekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, upozoravaju iz "Puteva Srbije" i apeluju na vozače da pre polaska provere stanje na putevima i moguće izmene režima saobraćaja.

Nadležni posebno upozoravaju na važnost poštovanja ograničenja brzine, držanja bezbednog odstojanja i prilagođavanja vožnje uslovima na putu, uz apel da se nikako ne seda za volan pod dejstvom alkohola.

- Pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišete se u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama na OVOM LINKU - navodi se u saopštenju i dodaje: