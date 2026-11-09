Slušaj vest

Zbog predstojećeg praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratuočekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, upozoravaju iz "Puteva Srbije" i apeluju na vozače da pre polaska provere stanje na putevima i moguće izmene režima saobraćaja.

Nadležni posebno upozoravaju na važnost poštovanja ograničenja brzine, držanja bezbednog odstojanja i prilagođavanja vožnje uslovima na putu, uz apel da se nikako ne seda za volan pod dejstvom alkohola.

- Pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišete se u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama na OVOM LINKU - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!

Ne propustiteDruštvoHitno upozorenje MUP-a za vozače u Srbiji: Magla vreba na putevima, ovo nikako ne smete da radite za volanom
jutarnji špic.png
DruštvoVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE VOZAČE! Oglasili se "Putevi Srbije": Nema snega, ali preti OPASNA POJAVA na ovim deonicama, bez ovoga ne krećite!
sneg putevi put autoput
DruštvoOpasnost na auto-putu Miloš Veliki! Vozači, oprez! Kod tunela Laz vidljivost drastično smanjena
1759219453_lucani-tuneli-laz-munjino-brdo-fotorina124.jpg
DruštvoOva greška može da uništi motor automobila u hladnim danima: Vozači je često prave, a da toga nisu ni svesni
Automobili