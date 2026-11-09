Haos na putevima se očekuje za praznik! Hitno se oglasili "Putevi Srbije", imaju važan apel za sve vozače
- Apel je da se poštuju ograničenja brzine, drži bezbedno odstojanje i vozi prilagođeno uslovima na putu, bez alkohola za volanom.
Zbog predstojećeg praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratuočekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, upozoravaju iz "Puteva Srbije" i apeluju na vozače da pre polaska provere stanje na putevima i moguće izmene režima saobraćaja.
Nadležni posebno upozoravaju na važnost poštovanja ograničenja brzine, držanja bezbednog odstojanja i prilagođavanja vožnje uslovima na putu, uz apel da se nikako ne seda za volan pod dejstvom alkohola.
- Pre polaska na put, putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informišete se u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama na OVOM LINKU - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svim učesnicima u saobraćaju želi srećan put!