Slušaj vest

Narednih dana vreme u Srbiji biće pod čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom.

Već sutra maksimalna temperatura od 11 do 17 stepeni, a u sredu na zapadu Srbije i do 20.

U četvrtak i petak biće veoma toplo.

Sa juga Mediterana očekuje se prviliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni.

Sve više će jačati snažan ciklon sa Atlantika, uz veoma izražena topla južna strujanja.

501-223071-830x0.jpg
Foto: NMMB

Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni.

Najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, pa će Valjevo i Loznica sa 26 biti najtopliji u Srbiji i širom Evrope, a u Beogradu će biti čak do 24-25 stepeni.

Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.

U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.

Temperatura će biti u naglom padu i to za čak 20 stepeni, a na višim planinama na jugu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg.

501-223071-830x0.jpg
Foto: NMMB

Sneg će padati uglavnom iznad 800 - 1000 metara nadmorske visine.

Najtopliji dan biće petak. Maksimalna temperatura biće do letnjih 25-26 stepeni.

Ove vrlo visoke temperature biće posledica fenskog efeka južnog vetra.

U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama. Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu.

Drugog dana vikenda biće suvo.

Sneg će biti prolaznog karaktera, a maksimalna temperatura za vikend biće od 5 do 10 stepeni.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteDruštvoSrbiju čeka temperaturni šok! Posle 25 stepeni stiže drastično zahlađenje - Ivan Ristić otkrio kada će pasti sneg
Ivan Ristić sneg
DruštvoDetaljna prognoza Nedeljka Todorovića: Posle jutarnjih mrazeva stiže otopljenje, a evo kada se očekuju kiša i sneg
Beograd sneg Nedeljko Todorović
Hrvatska(VIDEO) ZABELEO SE REGION Pala prva ozbiljan količina snega, 14 cm nanosa zavejalo vrhove, mraz gde god pogledaš, a meteorolozi tek najavili OLUJNE UDARE
shutterstock_1419914921.jpg
HrvatskaPAO SNEG U HRVATSKOJ: Slede pravi zimski dani, stiže velika promena vremena, na Jadranu bura, kiša i grmljavina, a podno Velebita orkanski udari vetra! (FOTO)
Nevreme u Hrvatskoj.jpg