"Na praznik i slavu Svetog Velikomučenika Dimitrija nakon Svete Liturgije koju je služio Otac Pera Lukić sa sveštenstvom u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice, u Trešnji podno Avale, služen je pomen našem Ocu Voji Bilbiji odakle smo ga ispratili u manastir Studenica gde će u ponedeljak 9.novembra u 12 časova biti služeno opelo a zatim obavljena sahrana. Večnaja pamnat i carstvo nebesko našem dragom Ocu Voji", objavljeno je na društvenim mrežama.