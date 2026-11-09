Sahranjen prota Vojislav Bilbija: Bio je omiljeni sveštenik i dugogodišnji ispovednik u Haškom tribunalu
Protojerej-stavrofor Vojislav Bilbija koji je preminuo 5. novembra u 84. godini u Roterdamu, sahranjen je danas.
"Na praznik i slavu Svetog Velikomučenika Dimitrija nakon Svete Liturgije koju je služio Otac Pera Lukić sa sveštenstvom u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice, u Trešnji podno Avale, služen je pomen našem Ocu Voji Bilbiji odakle smo ga ispratili u manastir Studenica gde će u ponedeljak 9.novembra u 12 časova biti služeno opelo a zatim obavljena sahrana. Večnaja pamnat i carstvo nebesko našem dragom Ocu Voji", objavljeno je na društvenim mrežama.
Bilbija je, inače, dugi niz godina bio utešitelj srpskih osuđenika u haškom pritvoru, neumorno ih posećujući, pričešćujući i krepeći ih nadom i verom u jedinu pravdu, pravdu Božju. U Holandiji je ostavio neizbrisiv trag u očuvanju pravoslavne vere među sunarodnicima, ali i na polju misionarskog rada i širenja hrišćanstva među narodima Zapadne Evrope.