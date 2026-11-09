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"Fašizam nije počeo koncentracionim logorima. Počeo je rečima, predrasudama, podelama i ponižavanjem onih koji su proglašavani drugačijima. Zato naša obaveza nije samo da pamtimo kako se zlo završilo, već da prepoznamo kako ono počinje", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu, povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma.

Ministarka je istakla da je sećanje na Kristalnu noć, Holokaust i milione nevinih žrtava ne samo istorijska i moralna dužnost, već i opomena savremenom čovečanstvu, koje se ponovo suočava sa antisemitizmom, političkim rasizmom, netrpeljivošću i pokušajima relativizacije zločina.

- Ne mora neko da nosi uniformu iz prošlog veka da bi zastupao ideje koje su taj vek učinile tragičnim. Ne smemo dozvoliti da nas nove reči i savremeni oblici političkog ekstremizma spreče da prepoznamo staru opasnost - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila da je srpski narod, zajedno sa Jevrejima, Romima i drugim žrtvama fašističkog terora, podneo ogromna stradanja tokom Drugog svetskog rata, ali i da je antifašistička borba neraskidivi deo istorijskog i državnog identiteta Srbije.

Posebno je ukazala na značaj obnove kulture sećanja u protekloj deceniji, ističući da je Srbija vratila zasluženo mesto u javnom pamćenju Jasenovcu, Jadovnu, Donjoj Gradini i drugim stratištima srpskog, jevrejskog i romskog naroda.

Govoreći o Starom sajmištu, ministarka je podsetila da je Republika Srbija 2020. godine osnovala Memorijalni centar „Staro sajmište“, nakon čega je sprovedena obnova Centralne kule i nastavljeno uređenje memorijalnog kompleksa.

- Kultura sećanja nije samo reč izgovorena na komemoraciji. Ona je trajna institucionalna, materijalna i moralna obaveza države - istakla je ministarka.

1/7 Vidi galeriju Đurđević Stamenkovski: Fašizam nije počeo logorima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da sećanje na žrtve ne sme zavisiti od političkih prilika, pojedinačnih mandata ili promena u državnim institucijama, već mora predstavljati neprekinutu obavezu svih koji preuzimaju odgovornost za budućnost Srbije.

- Država ima kontinuitet. I sećanje mora imati kontinuitet. Ono što je u prethodnim godinama obnovljeno, izgrađeno i uspostavljeno predstavlja temelj koji je potrebno čuvati, razvijati i ostaviti onima koji dolaze posle nas - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je upozorila da zaborav istorijskih zločina otvara prostor za njihovu relativizaciju, dok očuvanje istine predstavlja jednu od najvažnijih garancija da se tragedije prošlosti ne ponove.

- Narod koji pamti svoje žrtve ne sme da zaboravi ni žrtve drugih. A država koja poštuje sopstvenu istoriju mora da poštuje i istorijsku istinu u celini - naglasila je ona.

Na kraju obraćanja poručila je da antifašizam mora ostati živo opredeljenje društva, zasnovano na zaštiti ljudskog dostojanstva, slobode i prava svakog čoveka, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost.

- Sećanje na žrtve nije vlasništvo nijedne generacije, nijedne vlasti i nijedne politike. Ono je trajna obaveza države, moralni dug društva i zavet koji se prenosi sa generacije na generaciju.

- Večno je sećanje. Večna je Srbija - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.