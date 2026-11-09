Đurđević Stamenkovski: Fašizam nije počeo logorima, već rečima - dužni smo da prepoznamo zlo pre nego što ponovo dobije snagu (FOTO)
- Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da fašizam počinje rečima, predrasudama i podelama, a ne logorima, i da je obaveza društva da zlo prepozna na vreme.
- Na svečanoj akademiji povodom Dana borbe protiv fašizma i antisemitizma istakla je značaj sećanja na Kristalnu noć, Holokaust i srpska stradanja u Drugom svetskom ratu.
- Podsetila je na obnovu kulture sećanja, uključujući Jasenovac, Jadovno, Donju Gradinu i Memorijalni centar 'Staro sajmište', kao trajnu obavezu države.
"Fašizam nije počeo koncentracionim logorima. Počeo je rečima, predrasudama, podelama i ponižavanjem onih koji su proglašavani drugačijima. Zato naša obaveza nije samo da pamtimo kako se zlo završilo, već da prepoznamo kako ono počinje", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu, povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma.
Ministarka je istakla da je sećanje na Kristalnu noć, Holokaust i milione nevinih žrtava ne samo istorijska i moralna dužnost, već i opomena savremenom čovečanstvu, koje se ponovo suočava sa antisemitizmom, političkim rasizmom, netrpeljivošću i pokušajima relativizacije zločina.
- Ne mora neko da nosi uniformu iz prošlog veka da bi zastupao ideje koje su taj vek učinile tragičnim. Ne smemo dozvoliti da nas nove reči i savremeni oblici političkog ekstremizma spreče da prepoznamo staru opasnost - naglasila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je podsetila da je srpski narod, zajedno sa Jevrejima, Romima i drugim žrtvama fašističkog terora, podneo ogromna stradanja tokom Drugog svetskog rata, ali i da je antifašistička borba neraskidivi deo istorijskog i državnog identiteta Srbije.
Posebno je ukazala na značaj obnove kulture sećanja u protekloj deceniji, ističući da je Srbija vratila zasluženo mesto u javnom pamćenju Jasenovcu, Jadovnu, Donjoj Gradini i drugim stratištima srpskog, jevrejskog i romskog naroda.
Govoreći o Starom sajmištu, ministarka je podsetila da je Republika Srbija 2020. godine osnovala Memorijalni centar „Staro sajmište“, nakon čega je sprovedena obnova Centralne kule i nastavljeno uređenje memorijalnog kompleksa.
- Kultura sećanja nije samo reč izgovorena na komemoraciji. Ona je trajna institucionalna, materijalna i moralna obaveza države - istakla je ministarka.
Ona je naglasila da sećanje na žrtve ne sme zavisiti od političkih prilika, pojedinačnih mandata ili promena u državnim institucijama, već mora predstavljati neprekinutu obavezu svih koji preuzimaju odgovornost za budućnost Srbije.
- Država ima kontinuitet. I sećanje mora imati kontinuitet. Ono što je u prethodnim godinama obnovljeno, izgrađeno i uspostavljeno predstavlja temelj koji je potrebno čuvati, razvijati i ostaviti onima koji dolaze posle nas - poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je upozorila da zaborav istorijskih zločina otvara prostor za njihovu relativizaciju, dok očuvanje istine predstavlja jednu od najvažnijih garancija da se tragedije prošlosti ne ponove.
- Narod koji pamti svoje žrtve ne sme da zaboravi ni žrtve drugih. A država koja poštuje sopstvenu istoriju mora da poštuje i istorijsku istinu u celini - naglasila je ona.
Na kraju obraćanja poručila je da antifašizam mora ostati živo opredeljenje društva, zasnovano na zaštiti ljudskog dostojanstva, slobode i prava svakog čoveka, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost.
- Sećanje na žrtve nije vlasništvo nijedne generacije, nijedne vlasti i nijedne politike. Ono je trajna obaveza države, moralni dug društva i zavet koji se prenosi sa generacije na generaciju.
- Večno je sećanje. Večna je Srbija - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Kurir.rs