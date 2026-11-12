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Sve što vam je potrebno jesu komad čvršćeg kartona i obična kuhinjska aluminijumska folija, čijim postavljanjem iza radijatora možete drastično smanjiti gubitak toplote i učiniti sobu znatno toplijom bez odvrtanja ventila do maksimuma.

Princip funkcioniše po sistemu toplotnog štita. Radijatori se po pravilu montiraju na spoljne zidove i ispod prozora - tačno na mesta gde se gubi najviše energije. Zbog toga dobar deo toplote umesto u prostoriji završi u samom zidu iza radijatora.

Postupak je jednostavan: karton odgovarajuće veličine obložite folijom tako da njena sjajna strana bude okrenuta ka radijatoru, a zatim ga zavucite u prostor između grejnog tela i zida. Sjajna površina deluje kao reflektor koji toplotno zračenje, umesto da ode u hladan zid, vraća direktno nazad u sobu. Ovaj efekat je najizraženiji u stanovima i kućama sa slabijom ili starijom izolacijom.

Žena greje ruke na radijatoru
grejanje Foto: Shutterstock

Da bi sistem grejanja radio punim kapacitetom, ključno je da oslobodite prostor oko samih grejnih tela, što znači da nameštaj, kauči i teške zavese ne smeju stajati tik uz radijatore jer blokiraju prirodno strujanje toplog vazduha, a podjednako je važno i da na rebrima ne sušite mokar veš koji doslovno "guta" toplotu i nepotrebno diže vlagu u sobi.

Pored toga, dovoljno je da noću temperaturu na termostatu spustite za samo nekoliko stepeni kako biste obezbedili zdraviji san i istovremeno primetno rasteretili novčanik, pa uz ove minimalne korekcije u prostoru i par jednostavnih navika stan ostaje prijatno topao tokom cele zime bez neprijatnih iznenađenja kada stignu računi.

Kurir.rs

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