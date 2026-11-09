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Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se povodom informacija da su u ovom gradu primećene osobe u crnim mantijama i sa belim maskama na licu, koje presreću decu.

Radnik obezbeđenje Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Zrenjaninu prijavio je da mu se više učenika obratilo sa informacijama da se na području naselja Šumica i Gradnulica i u Karađorđevom parku navodno pojavilo nekoliko osoba obučenih u crne mantije sa belim maskama na licu.

Te osobe, kako su preneli učenici, kreću se putničkim vozilom, presreću decu i trče za njima.

Policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu su 6. novembra obavestili Više javno tužilaštvo da su preduzete mere i radnje radi identifikovanja i pronalaska maskiranih osoba.