Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se povodom informacija da su u ovom gradu primećene osobe u crnim mantijama i sa belim maskama na licu, koje presreću decu.

Radnik obezbeđenje Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Zrenjaninu prijavio je da mu se više učenika obratilo sa informacijama da se na području naselja Šumica i Gradnulica i u Karađorđevom parku navodno pojavilo nekoliko osoba obučenih u crne mantije sa belim maskama na licu.

Te osobe, kako su preneli učenici, kreću se putničkim vozilom, presreću decu i trče za njima.

Policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu su 6. novembra obavestili Više javno tužilaštvo da su preduzete mere i radnje radi identifikovanja i pronalaska maskiranih osoba.

Policija je utvrdila da se radi o dva maloletna lica prema kojima će, kako je saopštilo zrenjaninsko tužilaštvo, biti preduzete dalje zakonske mere.

Kurir/zrenjaninski

Ne propustiteDruštvoMisteriozne figure u crnom prestrašile Srbiju! Pojavile se na mostu i u ovom mestu, a onda je otkrivena jeziva istina
Časna sestra
DruštvoSrbija na nogama zbog sablasnih "časnih sestara"! U crnim odorama i jezivim maskama jure decu po mraku: Ono što se krije iza svega ledi krv u žilama! (VIDEO)
Sremska Mitrovica maskirane časne sestre
DruštvoMASKIRANI U ČASNE SESTRE PLAŠILI PROLAZNIKE I DECU: Šta se krije iza bizarnog trenda u Bačkoj Palanci: "To više nisu neslane šale"
Časne Sestre Banjaluka
HronikaPRERUŠAVALI SE U ČASNE SESTRE I PLAŠILI GRAĐANE, PA I DECU: Uhapšena tri maloletnika iz Bačke Palanke! Strašni trend se širi Srbijom
Časna sestra