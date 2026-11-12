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Upravo zbog toga ovih dana sve je više interesovanja za ponudu domaćih proizvođača, a na različitim Fejsbuk stranicama pojavili su se oglasi sa cenovnicima suhomesnatih proizvoda. Sudeći po komentarima, brojni korisnici raspituju se o cenama, kvalitetu i načinu pripreme, dok pojedini već planiraju kupovinu za predstojeće slave.

Prema objavljenim cenovnicima, kilogram dimljene vešalice košta od 1.300 do 1.500 dinara, dok je za kilogram sprže potrebno izdvojiti između 1.400 i 1.500 dinara. Ovi proizvodi spadaju među skuplje na listi, ali su i među onima koje domaćini često biraju kada žele da obogate slavsku trpezu.

Ljubitelji domaćih kobasica imaju nešto povoljniju opciju. Kilogram dimljene kobasice oglašava se po ceni od oko 900 dinara, dok je varijanta sa kačkavaljem 1.000 dinara. Dimljena slanina košta oko 1.000 dinara po kilogramu, pa i ona predstavlja jedan od nezaobilaznih proizvoda na slavskom predjelu.

Cene domaćih suhomesnatih proizvoda uoči slava Foto: Facebook Prinscreen

Na cenovnicima se mogu pronaći i drugi tradicionalni specijaliteti. Za kilogram dimljene butkice potrebno je izdvojiti oko 700 dinara, dok dimljena špic rebra koštaju približno 800 dinara. Dimljene kosti, koje se često koriste za pripremu pasulja, kupusa i drugih kuvanih jela, nude se po ceni od oko 300 dinara.

Ni domaća mast nije izostavljena iz ponude, a kilogram se prodaje po ceni od 200 do 250 dinara.

Domaćini već pripremaju slavsku trpezu

Kako se približavaju Đuđic i Aranđelovdan očekuje se da interesovanje za domaće proizvode bude sve veće. Mnogi domaćini žele da na trpezi imaju upravo tradicionalne proizvode, za koje veruju da gostima pružaju poseban ukus i podsećaju na nekadašnju domaću kuhinju.

Foto: Printscreen/Instagram

Ipak, pre kupovine važno je proveriti poreklo proizvoda, uslove proizvodnje i čuvanja, kao i da li prodavac poseduje odgovarajuću dokumentaciju. Cene navedene u oglasima mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača, kvaliteta mesa, načina dimljenja i mesta prodaje.

Cenovnik domaćih proizvoda dimljena vešalica 1.300-1.500

dimljena kobasica 900

dimljena kobasica sa kačkavaljem 1.000

dimljena butkica 700

dimljena špic rebra 800

dimljene kosti 300

sprža 1.400-1.500

domaća mast 200-250

dimljena slanina 1.000