SA 25 STEPENI IDEMO PRAVO U ZIMU: Vremenska prognoza Ivana Ristića - Ovog datuma stiže novi hladni talas, planine će zabeleti i do 10 cm snega
- Ivan Ristić najavljuje promenljivo vreme i temperaturni rolerkoster, uz porast do 20, a u centralnoj Srbiji i do 25 stepeni u petak.
- U petak popodne stiže hladni front, sa snegom u planinama i snežnim pokrivačem od pet do deset centimetara.
- Novi hladniji period očekuje se od 25. novembra, uz povratak kiše i dalju promenljivost vremena.
Kako navodi RHMZ, danas i sutra dnevna temperatura biće znatno iznad proseka, u petak ponegde i oko 25 °С uz umereni i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati olujne udare.
Osetan pad temperature očekuje se u subotu, tokom dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a na planinama i sa snegom. Od nedelje suvo sa sunčanim intervalima.
Prognoza Ivana Ristića
Kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu i kada nam stiže prava zima, ali i prvi sneg, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.
Ristić je rekao da će se kontinuitet promenljivih vremenskih prilika nastaviti, da nas čeka pravi roler koster temperatura, pa je spomenuo koliko će maksimalne temperature dostizati u toplijim danima.
- Kao što vidimo, vreme ove nedelje bilo je vrlo promenljivo, sa puno oblaka, a ima slabe i umerene kiše. Veliki zaokret u odnosu na dugotrajnu sušu, a nadam se da će i reke porasti i da ćemo imati bolji vodeni bilans. Promenljivo vreme se nastavlja do daljnjeg, nema bitnije promene što se tiče promenljivosti. Međutim, biće vremenskih rolerkostera, bićemo pod uticajem toplog, a onda hladnog vazduha. Temperatura će malo da poraste jer danas biti između 15 i 20, dok su velike šanse da će u sutra, u centralnom delu Srbije, biti između 20 i 25 stepeni.
Novi hladni talas oko 25. novembra
Međutim, tokom popodnevna u petak se očekuje hladniji front koji će planinske predele usloviti snegom, a nešto uverljiviju zimu širom Srbije očekujemo 25. novembra.
- U petak popodne dolazi hladni front sa jačim zahlađenjem i prelazak kiše u sneg u planinskim predelima. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od pet do deset centimetara. U subotu će temperature biti maksimalne do deset stepeni, padavine će u subotu prestati, a u nedelju ulazimo u suvlji period i biće toplije. Od utorka i srede opet dolazi kiša, pa se promenljivo vreme nastavlja. Novi hladni period očekujemo u trećoj dekadi novembra, tačnije od 25. novembra - rekao je Ristić.
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