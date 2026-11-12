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Kako navodi RHMZ, danas i sutra dnevna temperatura biće znatno iznad proseka, u petak ponegde i oko 25 °С uz umereni i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati olujne udare.

Osetan pad temperature očekuje se u subotu, tokom dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a na planinama i sa snegom. Od nedelje suvo sa sunčanim intervalima.

Foto: Petar Aleksić

Prognoza Ivana Ristića

Kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu i kada nam stiže prava zima, ali i prvi sneg, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

Ristić je rekao da će se kontinuitet promenljivih vremenskih prilika nastaviti, da nas čeka pravi roler koster temperatura, pa je spomenuo koliko će maksimalne temperature dostizati u toplijim danima.

- Kao što vidimo, vreme ove nedelje bilo je vrlo promenljivo, sa puno oblaka, a ima slabe i umerene kiše. Veliki zaokret u odnosu na dugotrajnu sušu, a nadam se da će i reke porasti i da ćemo imati bolji vodeni bilans. Promenljivo vreme se nastavlja do daljnjeg, nema bitnije promene što se tiče promenljivosti. Međutim, biće vremenskih rolerkostera, bićemo pod uticajem toplog, a onda hladnog vazduha. Temperatura će malo da poraste jer danas biti između 15 i 20, dok su velike šanse da će u sutra, u centralnom delu Srbije, biti između 20 i 25 stepeni.

jesen miholjsko leto Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Novi hladni talas oko 25. novembra

Međutim, tokom popodnevna u petak se očekuje hladniji front koji će planinske predele usloviti snegom, a nešto uverljiviju zimu širom Srbije očekujemo 25. novembra.

02:06 Kada će da padne prvi sneg? Ivan Ristić za Kurir izneo detaljnu vremensku prognozu Izvor: Kurir televizija

- U petak popodne dolazi hladni front sa jačim zahlađenjem i prelazak kiše u sneg u planinskim predelima. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od pet do deset centimetara. U subotu će temperature biti maksimalne do deset stepeni, padavine će u subotu prestati, a u nedelju ulazimo u suvlji period i biće toplije. Od utorka i srede opet dolazi kiša, pa se promenljivo vreme nastavlja. Novi hladni period očekujemo u trećoj dekadi novembra, tačnije od 25. novembra - rekao je Ristić.

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