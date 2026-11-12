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Mnogi vernici imaju običaj da se prekrste svaki put kada prolaze pored crkve ili manastira, dok drugi to ne čine, bilo zbog žurbe ili zato što ovaj gest ne smatraju obaveznim.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava šta predstavlja ovaj čin, zbog čega je važan i da li je neophodno prekrstiti se svaki put kada ugledamo svetinju.

Poštovanje prema svetinji

- Uobičajeno je da se vernici prekrste kada prolaze pored crkve ili manastira. Ovaj čin se smatra poštovanjem prema svetinji. Međutim, ovo nije striktna obaveza. Kada se prekrstimo, kada se osenimo znakom krsta, mi se sećamo da je Hristos stradao na krstu i da nas je oslobodio od greha, tako da ne treba da se krstimo samo mehanički - naveo je Đurđević na svom Tiktok nalogu.

Vernica se krsti u crkvi
Foto: AP

Čin zahvalnosti

On je istakao da to što se vernici prekrste prilikom prolaska pored crkve može predstavljati i čin zahvalnosti.

- Na primer, kada se nalazite u gradskom prevozu i ako prolazite pored crkve, vi možete da se prekrstite, jer u tom trenutku ste se možda pomolili Isusovom molitvom. I prekrstili ste se, i to je izraz vaše vere. Danas čovek je u žurbi i nema vremena, i onda kada ugleda hram, pomoli se i prekrsti se. I zaključak za kraj je da oni koji se krste kada prolaze pored svetinje ne osuđuju one koji se ne krste, i obrnuto - dodao je teolog.

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