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Učenici u Srbiji trenutno uživaju u jesenjem raspustu, koji traje pet dana, a u školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 16. novembra. Iako ih do kraja prvog polugodišta očekuju još školske obaveze, već krajem decembra počinje novi, znatno duži zimski odmor. S druge strane, zaposlene građane nakon neradnog 11. novembra do kraja ove godine ne očekuju novi državni neradni dani, ali zato kalendar za 2027. donosi nekoliko prilika za predah, a posebno se izdvaja maj, kada će se zbog poklapanja Vaskrsa i Praznika rada spojiti čak pet slobodnih dana.

Jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce počeo je u sredu, a završava se u petak, 13. novembra. Kada se tome doda vikend učenici imaju ukupno pet dana bez nastave.

Ipak, to nije poslednji predah za đake u ovoj školskoj godini. Već krajem decembra počinje zimski raspust, koji će trajati do sredine januara, a povratak na nastavu predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

Kada je reč o zaposlenima, nakon Dana primirja 11. novembra, do kraja 2026. godine nema više opštih državnih neradnih dana. Zato će mnogi već sada pogledati kalendar za narednu godinu i planirati odmore, putovanja i porodična okupljanja.

Foto: Shutterstock

Prvi predah već početkom januara

Nova 2027. godina počinje povoljno za one koji rade od ponedeljka do petka. Prvi i drugi januar padaju u petak i subotu, što zaposlenima koji ne rade vikendom donosi tri vezana slobodna dana, računajući i nedelju, 3. januar.

Nedugo zatim sledi i pravoslavni Božić, koji se obeležava 7. januara, u četvrtak. Tako će prvi mesec naredne godine doneti još jedan slobodan dan za vernike koji praznuju Božić po pravoslavnom kalendaru.

Već u februaru stiže nova prilika za odmor. Dan državnosti Srbije, Sretenje, obeležava se 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak. Pošto se praznik nadovezuje na prethodni vikend, zaposleni će imati četiri uzastopna slobodna dana, od 13. do 16. februara.

U maju čak pet dana bez odlaska na posao!

Najduži praznični odmor u 2027. godini očekuje se na proleće, kada će se poklopiti Vaskršnji praznici i Praznik rada.

Pravoslavni Vaskrs naredne godine pada 2. maja, u nedelju, dok se neradni dani povodom ovog praznika računaju od Velikog petka, 30. aprila, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, 3. maja.

Praznik rada obeležava se 1. i 2. maja, ali pošto drugi dan ovog državnog praznika pada u nedelju, neradni dan prenosi se na prvi naredni radni dan, odnosno utorak, 4. maj.

Tako će građani koji ne rade vikendom imati čak pet uzastopnih slobodnih dana – od petka, 30. aprila, do utorka, 4. maja. Ovo će ujedno biti najduži spoj prazničnih dana tokom naredne godine, pa će mnogi već sada moći da planiraju kraće putovanje ili prolećni odmor.

Kalendar za 2027. godinu Foto: Shutterstock

Poslednji državni praznik tek u novembru

Nakon majskih praznika, sledeći opšti državni neradni dan stiže tek u novembru.