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Učenici u Srbiji trenutno uživaju u jesenjem raspustu, koji traje pet dana, a u školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 16. novembra. Iako ih do kraja prvog polugodišta očekuju još školske obaveze, već krajem decembra počinje novi, znatno duži zimski odmor. S druge strane, zaposlene građane nakon neradnog 11. novembra do kraja ove godine ne očekuju novi državni neradni dani, ali zato kalendar za 2027. donosi nekoliko prilika za predah, a posebno se izdvaja maj, kada će se zbog poklapanja Vaskrsa i Praznika rada spojiti čak pet slobodnih dana.

Jesenji raspust za osnovce i srednjoškolce počeo je u sredu, a završava se u petak, 13. novembra. Kada se tome doda vikend učenici imaju ukupno pet dana bez nastave.

Ipak, to nije poslednji predah za đake u ovoj školskoj godini. Već krajem decembra počinje zimski raspust, koji će trajati do sredine januara, a povratak na nastavu predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

Kada je reč o zaposlenima, nakon Dana primirja 11. novembra, do kraja 2026. godine nema više opštih državnih neradnih dana. Zato će mnogi već sada pogledati kalendar za narednu godinu i planirati odmore, putovanja i porodična okupljanja.

kalendar 2026
Foto: Shutterstock

Prvi predah već početkom januara

Nova 2027. godina počinje povoljno za one koji rade od ponedeljka do petka. Prvi i drugi januar padaju u petak i subotu, što zaposlenima koji ne rade vikendom donosi tri vezana slobodna dana, računajući i nedelju, 3. januar.

Nedugo zatim sledi i pravoslavni Božić, koji se obeležava 7. januara, u četvrtak. Tako će prvi mesec naredne godine doneti još jedan slobodan dan za vernike koji praznuju Božić po pravoslavnom kalendaru.

Već u februaru stiže nova prilika za odmor. Dan državnosti Srbije, Sretenje, obeležava se 15. i 16. februara, u ponedeljak i utorak. Pošto se praznik nadovezuje na prethodni vikend, zaposleni će imati četiri uzastopna slobodna dana, od 13. do 16. februara.

U maju čak pet dana bez odlaska na posao!

Najduži praznični odmor u 2027. godini očekuje se na proleće, kada će se poklopiti Vaskršnji praznici i Praznik rada.

Pravoslavni Vaskrs naredne godine pada 2. maja, u nedelju, dok se neradni dani povodom ovog praznika računaju od Velikog petka, 30. aprila, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, 3. maja.

Praznik rada obeležava se 1. i 2. maja, ali pošto drugi dan ovog državnog praznika pada u nedelju, neradni dan prenosi se na prvi naredni radni dan, odnosno utorak, 4. maj.

Tako će građani koji ne rade vikendom imati čak pet uzastopnih slobodnih dana – od petka, 30. aprila, do utorka, 4. maja. Ovo će ujedno biti najduži spoj prazničnih dana tokom naredne godine, pa će mnogi već sada moći da planiraju kraće putovanje ili prolećni odmor.

Kalendar za 2027. godinu
Kalendar za 2027. godinu Foto: Shutterstock

Poslednji državni praznik tek u novembru

Nakon majskih praznika, sledeći opšti državni neradni dan stiže tek u novembru.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava 11. novembra, naredne godine pada u četvrtak. Reč je o prazniku kojim se čuva sećanje na završetak Velikog rata i potpisivanje primirja 1918. godine.

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