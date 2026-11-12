Slušaj vest

Nova godina, Božić i školski raspust idealna su prilika za putovanje, nova iskustva i beg od svakodnevice. Dok jedni maštaju o prazničnoj atmosferi evropskih metropola, ukrašenim ulicama i čarobnim zimskim pejzažima, drugi žele da hladne dane zamene suncem, morem i toplim peskom.

Bilo da planirate novogodišnje putovanje, porodični odmor tokom školskog raspusta ili nekoliko dana predaha tokom zime, agencija „Travelland” vam donosi bogat izbor avionskih paket aranžmana po specijalnim cenama.

Od čarobnog Pariza i romantičnog Rima, preko živopisne Barselone, sunčane Valensije i uzbudljivog Madrida, pa sve do egzotičnih obala Crvenog mora i luksuznih Emirata – izbor je na vama!

U grad svetlosti i ljubavi - Pariz, možete već i tokom novembra, ne samo za novogodišnje i božićne praznike. Avionski aranžman na 4 dana/3 noći ima najnižu cenu od 249 evra po osobi. Dok je najpovoljniji aranžman na 4 noći za Pariz, 299 evra po osobi. Doček Nove godine sa polaskom 28.12. i boravkom na 4 noći ima sniženu cenu aranžmana - 429 evra (umesto 539 evra).

Foto: Promo

Foto: Promo





Doček Nove godine i školski raspust idealna su prilika za porodični beg na more. Obradujte najmlađe i provedite praznične dane na sunčanom Kipru, destinaciji koja tokom cele godine osvaja posetioce spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma.

U ponudi su aranžmani sa četiri i pet noćenja u odličnim hotelima, po specijalnim prazničnim cenama. Među dostupnim terminima avio polazaka, kompanijom Wizz Air, izdvajaju se: 30.12, 01.01, 04.01. i 06.01.



Još jedna mediteranska destinacija koja zaslužuje mesto na listi prazničnih putovanja je Malta.

Široka je ponuda hotela sa boravkom na 3, 4 ili 5 noćenja i avionskim polaskom već od 29. decembra.



Foto: Promo

HURGADA – Dočekajte Novu godinu pod egipatskim suncem!

Ko kaže da Nova godina mora da miriše na sneg i kuvano vino? Zamenite zimske pejzaže tirkiznim morem, toplim peskom i sunčanim danima na obali Crvenog mora. Umesto zimske garderobe, spakujte kupaći kostim i započnite novu godinu na drugačiji način – uz sunce, more i All Inclusive uživanje. Hurgada vas očekuje i tokom decembra i januara, uz specijalne cene paket aranžmana i više termina polazaka.

Paket aranžmani sa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo, uključuju avionski prevoz i 6 noćenja u hotelima sa All Inclusive uslugom. Cene počinju već od 722 evra po osobi.

Dostupni termini polazaka:

26.12, 02.01. i 09.01 - 6 noći / 8 dana





Za one kojima više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana već od 426 evra po osobi.

U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći termini:

02.01 - 09.01. - 7 noćenja

05.01 - 12.01. - 7 noćenja

09.01 - 16.01. - 7 noćenja

Foto: Promo





Doček Nove godine u Šarm El Šeiku zvuči više nego egzotično. Ovaj egipatski biser na obali Crvenog mora pruža sasvim drugačiji doživljaj praznika. Raskošni hotelski kompleksi stvaraju savršenu atmosferu koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto u avionu već sada jer su u toku Last minute ponude za let iz Sofije (Wizz Air avio prevoznik).

Foto: Promo





Vaša nezaboravna praznična avantura može početi već 26. decembra , uz putovanje u čarobni Dubai. Očekuju vas impresivni prizori, spoj luksuza i tradicije, vrhunska zabava i mnoštvo sadržaja. Paket aranžmani sa specijalnim ponudama i atraktivnim terminima polazaka dostupni su u turističkoj agenciji “Travelland”. Posebnu pažnju privlači pažljivo odabran hotelski smeštaj koji garantuje kvalitet, udobnost i izuzetno prijatan boravak.

Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.