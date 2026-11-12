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Građane Srbije ovog novembarskog jutra dočekalo je pravo vremensko iznenađenje - umesto očekivanih jesenjih mrazeva i hladnoće, probudili smo se uz prilično visoke temperature za ovo doba godine, praćene velikom vlagom u vazduhu.

Međutim, to nije sve - sutra nas očekuje gotovo letnji dan, pre nego što za vikend usledi naglo zahlađenje sa snegom.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) od 7 časova ujutru, širom zemlje izmerene su vrednosti koje više priliče proleću nego sredini novembra.

Apsolutni rekorder ovog jutra je Kuršumlija, gde je već u zoru izmereno 17 stepeni, uz vlažnost vazduha od 59 odsto. Odmah iza nje nalazi se prestonica - u Beogradu je od jutros čak 15 stepeni, uz slabu kišu i visoku vlažnost od 88 odsto, pa je utisak napolju prilično sparan i vlažan. Istu temperaturu od 15 stepeni beleži i Smederevska Palanka.

Foto: RHMZ Printscreen

Da je reč o pravom vremenskom fenomenu pokazuju i podaci iz planinskih krajeva i tradicionalno najhladnijih tačaka u zemlji. Tako je u Sjenici, poznatoj kao "srpski Sibir", jutros izmereno čak 14 stepeni, koliko je i na Zlatiboru. Toplije od očekivanog je i na Kopaoniku gde je 7 stepeni uz maglu, dok je na Crnom Vrhu 11 stepeni.

Pregled jutarnjih temperatura u ostalim gradovima

14 stepeni: Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac, Sremska Mitrovica, Ćuprija

13 stepeni: Palić, Sombor, Loznica, Leskovac

12 stepeni: Valjevo, Kragujevac, Veliko Gradište, Kraljevo, Kruševac, Niš

11 stepeni: Vranje

10 stepeni: Požega, Dimitrovgrad

Najsvežije jutros je na istoku zemlje, ali su i tamo temperature daleko iznad nule – u Negotinu je izmereno 9, a u Zaječaru 8 stepeni, uz pojavu sumaglice. Vlažnost vazduha je u većem delu zemlje veoma visoka i u pojedinim mestima dostiže maksimalnih 100 odsto.

Danas do 23, a sutra i letnjih 25 stepeni

Tokom današnjeg dana zadržaće se pretežno oblačno i osetno toplije vreme, mestimično sa kišom, dok će na istoku i jugoistoku pre podne i sredinom dana biti suvo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 23 stepena, dok će u Negotinskoj Krajini i na severu Vojvodine biti oko 15 stepeni. Uveče se u košavskom području i na planinama očekuje pojačanje južnog i jugoistočnog vetra.

Pravi temperaturni šok čeka nas u petak (13. novembra), kada ćemo imati gotovo letnji dan. Živa u termometru popeće se i do 25 stepeni. Biće umereno do potpuno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati i udare olujne jačine, dok će posle podne biti u skretanju na umeren i jak severozapadni.

Naglo zahlađenje na Svete Vrače

Već u subotu (14. novembra) sledi nagli vremenski obrt i osetan pad temperature. Dok će na severu Srbije biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima biće oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom.