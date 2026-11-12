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Ruma, Šid i Bogatić, ali i Sremska Mitrovica, izdvajaće više novca za odlaganje komunalnog otpada na Regionalnoj deponiji „Srem–Mačva“, koja se nalazi kod Jarka, na teritoriji Sremske Mitrovice. Prema izmenjenom finansijskom planu za 2026. godinu, od ove četiri lokalne samouprave očekuje se ukupno 20 miliona dinara više nego što je prvobitno bilo predviđeno.

Izmene programa poslovanja Regionalne deponije prihvatila je Skupština grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj 9. novembra, čime su ukupni planirani prihodi ovog javnog komunalnog preduzeća povećani sa 302 na 323,5 miliona dinara.

Prema novom planu, prihodi od odlaganja otpada iz Rume povećani su sa 52,54 na 57,54 miliona dinara, dok se od Šida očekuje 21,9 miliona, umesto ranije planiranih 16,9 miliona dinara.

Veći iznos predviđen je i za Bogatić, gde su planirani prihodi deponije povećani sa 10,42 na 15,42 miliona dinara.

Iako se deponija nalazi na teritoriji Sremske Mitrovice, povećani su i planirani prihodi od odlaganja otpada iz ovog grada, sa 61 na 66 miliona dinara.

Za svaku od četiri lokalne samouprave predviđeno je po pet miliona dinara više, što ukupno predstavlja povećanje od 20 miliona dinara.

Razlog za izmenu finansijskog plana je i povećanje očekivanih količina otpada. Tako je za Rumu planirano odlaganje 20.493 tone, umesto 18.700, za Šid 7.799 tona umesto 6.700, dok je za Sremsku Mitrovicu očekivana količina povećana sa 30.000 na 32.321 tonu.

Dodatnih 1,5 miliona dinara planirano je od ostalih pravnih lica, pa ukupno povećanje očekivanih prihoda Regionalne deponije iznosi 21,5 miliona dinara.

Za razliku od pomenutih lokalnih samouprava, planirani prihodi od odlaganja otpada iz Šapca ostaju nepromenjeni i iznose nešto više od 98 miliona dinara, dok je za JKP „Vidrak“ iz Valjeva predviđeno 44,12 miliona dinara.

Da li će građani plaćati skuplje odnošenje smeća?

Iako novi finansijski plan predviđa veće iznose za odlaganje komunalnog otpada, to ne znači automatski da će građanima Rume, Šida, Bogatića i Sremske Mitrovice biti povećani računi za odnošenje smeća.

Usvojeni dokument odnosi se na planirane prihode deponije i količine otpada, a ne na odluku o povećanju cena komunalnih usluga za domaćinstva.

Izmene programa poslovanja prethodno je usvojio Nadzorni odbor Regionalne deponije „Srem–Mačva“ 5. novembra, a četiri dana kasnije saglasnost je dala i Skupština grada Sremska Mitrovica.