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Studentska listapredstavila je svoj program i za reformuMinistarstva odbrane i Vojske Srbije, a on predviđa postepenu modernizaciju, veća primanja za vojnike kao i ponovno otvaranje slučajeva iz prošlosti, poput pogibije gardista i pada helikoptera Mi-17.

Ako je suditi prema tom programu, izgleda da sa promenom vlasti svi dosadašnji planovi o vraćanju obaveznog vojnog roka - padaju u vodu, jer se u ovom planu spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci.

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Kako se može videti iz programa, prva stavka u planu Studentske liste za Vojsku Srbije je uvećanje osnovne plate vojnika. Pored toga, uveli bi se posebni dodaci za dežurstva, noćni rad i opasne zadatke, dok bi se terenske naknade isplaćivale u punom dnevnom iznosu. Posebna pogodnost predviđena je za rešavanje krova nad glavom - uvođenje državnog stambenog kredita sa subvencionisanom kamatom od 1 do 2 odsto za sva vojna lica.

Šta će biti sa obaveznim vojnim rokom?

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Kada je u pitanju služenje vojske, obavezni vojni rok na kojem je radila prethodna vlast se ne spominje. Studentska lista predlaže dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci. Cilj je da se privuče oko 3.000 dobrovoljaca godišnje, koji bi dobijali najmanje 20.000 dinara mesečno, uz upisan radni staž. Plan je da barem 25 do 30 odsto njih nakon isteka roka pređe u profesionalni sastav.

Što se tiče aktivne rezerve, nju bi činilo 3.000 rezervista pod stalnim ugovorom. Oni bi bili angažovani do 45 dana godišnje, uz platu, terensku dnevnicu od oko 5.000 dinara, kao i takozvanu "trinaestu platu" (ili dodatak od 5-10%) i olakšice pri zapošljavanju u državnim službama.

PVO kupola "SOVA 24" i pametne fabrike

Deo programa posvećen je i modernizaciji opreme i vojne industrije. Planirana je izgradnja integrisane višeslojne PVO kupole nad celom teritorijom Srbije, koja bi bila povezana u sistem nazvan "SOVA 24". Ovaj sistem bi delovao u tri sloja:

kratki (20–30 km)

srednji (30–100/170 km)

dugi (170–300 km)

Vazduhoplovstvo bi se modernizovalo po, kako se navodi, strogo kontrolisanom finansijskom planu, uz stalno dežurstvo za brzo reagovanje. Plan je da se fabrike odbrambene industrije pretvore u "pametne fabrike", a da u saradnji sa tehničkim fakultetima bude osnovan Nacionalni centar za vojnu elektroniku.

Češljanje slučaja Topčider, pada Mi-17...

Foto: Privatna Arhiva

Deo plana odnosi se na, kako kažu, smrtne slučajeve u sistemu odbrane, poput pogibije gardista u "Topčideru" (2004), pada helikoptera Mi-17 (2015) i pogibije vodnika na vežbi "Munjeviti udar" (2021.). Najavljeno da će biti ponovo otvoreni i rasvetljeni, a najavljena je i detaljna istraga, kako navode, masovnog odliva kadra iz 2017. godine kako bi se utvrdile pojedinačne disciplinske i krivične odgovornosti.

Češljanje ugovora o naoružanju i civilna kontrola

Takođe, planira se i formiranje nezavisne, međuresorne komisije Vlade koja će se baviti nepravilnostima, zloupotrebama i korupcijom u proizvodnji, nabavkama i izvozu naoružanja, kao i da se, kako navode, Jugoimport SDPR vrati "svojoj osnovnoj delatnosti -trgovini naoružanjem".

Sistem odbrane bi, prema ovom planu, bio pod strogom civilnom i demokratskom kontrolom kroz Vladu, Skupštinu, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije, dok bi se na rukovodeća mesta postavljali isključivo "stručni i nekompromitovani ljudi".