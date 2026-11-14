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Jedna poruka objavljena na društvenim mrežama bila je poslednja velika nada Izabele Jovanović koja živi u Danskoj da pronađe svog rođenog brata iz Srbije. Iako su godinama razdvojeni, nekoliko hiljada kilometara daleko, razlog za ponovo kontaktiranje krije se u potresnoj priči.

Izgubivši kontakt sa svojim bratom Milanom, koji prema njenim saznanjima živi u Beogradu, godinama je bila razdvojena od njega.

"Milan živi u Beogradu, a naš otac i ja živimo u Danskoj. Milan zna da ima oca i mlađu sestru negde u svetu", navela je.

Razlog zbog kojeg je odlučila da javno zatraži pomoć posebno je potresan. Kako navodi, njihov otac Jovica Jovanović veoma je bolestan, a ona je želela samo da pronađe brata i ponovo uspostavi porodični kontakt dok još nije kasno.

"Mnogo mi je potreban moj brat u ovom teškom trenutku"

"Naš otac Jovica je veoma bolestan i na samrti je. Mnogo mi je potreban moj brat u ovom teškom trenutku, i želim da stupim u kontakt sa njim pre nego što bude kasno", napisala je na Fejsbuk grupu koja ja namenjena potrazi za nestalim članovima porodice.

U nadi da će neko prepoznati imena ili fotografije, podelila je ono malo podataka koje ima o Milanu i njegovoj porodici.

"Nakon više od 35 godina toliko je izgubljeno"

Međutim, nekada kraj priče nije onakav kakav bismo želeli da bude. Izabela se zahvalila svima koji su je podržali u njenoj potrazi za bratom u Srbiji.

"Uspelo je, zahvaljujući njegovoj sestri. Nažalost, naš otac nije stigao da upozna svog sina niti obrnuto. Naš otac je preminuo, a ja sam pronašla svog brata sledećeg dana. Nakon više od 35 godina toliko godina je izgubljeno. Ali, kakav blagoslov", napisala je Izabela.