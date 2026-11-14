Izabela iz Danske je tražila brata iz Beograda: Pronašla ga je nakon 35 godina, a razlog kida dušu: "Uspelo je, ali nažalost, on..."
- Izabela Jovanović iz Danske posle 35 godina preko društvenih mreža tražila je brata Milana iz Beograda, jer je želela da obnovi porodični kontakt.
- Potragu je pokrenula zbog teško bolesnog oca Jovice, kome je želela da omogući susret sa sinom pre nego što bude kasno.
Jedna poruka objavljena na društvenim mrežama bila je poslednja velika nada Izabele Jovanović koja živi u Danskoj da pronađe svog rođenog brata iz Srbije. Iako su godinama razdvojeni, nekoliko hiljada kilometara daleko, razlog za ponovo kontaktiranje krije se u potresnoj priči.
Izgubivši kontakt sa svojim bratom Milanom, koji prema njenim saznanjima živi u Beogradu, godinama je bila razdvojena od njega.
"Milan živi u Beogradu, a naš otac i ja živimo u Danskoj. Milan zna da ima oca i mlađu sestru negde u svetu", navela je.
Razlog zbog kojeg je odlučila da javno zatraži pomoć posebno je potresan. Kako navodi, njihov otac Jovica Jovanović veoma je bolestan, a ona je želela samo da pronađe brata i ponovo uspostavi porodični kontakt dok još nije kasno.
"Mnogo mi je potreban moj brat u ovom teškom trenutku"
"Naš otac Jovica je veoma bolestan i na samrti je. Mnogo mi je potreban moj brat u ovom teškom trenutku, i želim da stupim u kontakt sa njim pre nego što bude kasno", napisala je na Fejsbuk grupu koja ja namenjena potrazi za nestalim članovima porodice.
U nadi da će neko prepoznati imena ili fotografije, podelila je ono malo podataka koje ima o Milanu i njegovoj porodici.
"Nakon više od 35 godina toliko je izgubljeno"
Međutim, nekada kraj priče nije onakav kakav bismo želeli da bude. Izabela se zahvalila svima koji su je podržali u njenoj potrazi za bratom u Srbiji.
"Uspelo je, zahvaljujući njegovoj sestri. Nažalost, naš otac nije stigao da upozna svog sina niti obrnuto. Naš otac je preminuo, a ja sam pronašla svog brata sledećeg dana. Nakon više od 35 godina toliko godina je izgubljeno. Ali, kakav blagoslov", napisala je Izabela.
Kurir.rs/Blic