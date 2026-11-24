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Mitropolit bački Irinej Bulovićpreminuo je u 79. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.

Srpska pravoslavne crkve sinoć je pozvala vernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog.

Foto: Petar Aleksić

Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je sinoć i u svim hramovima Eparhije bačke.