Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, bio je jedan od najuticajnijih i naјdugovečniјih velikodostoјnika SPC
USNUO U GOSPODU
Preminuo Mitropolit bački Irinej Bulović: Tuga u SPC
- Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
- SPC je prethodno pozvala vernike na molitvu, a posebna služba održana je i u hramovima Eparhije bačke.
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Mitropolit bački Irinej Bulovićpreminuo je u 79. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.
Srpska pravoslavne crkve sinoć je pozvala vernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog.
Foto: Petar Aleksić
Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je sinoć i u svim hramovima Eparhije bačke.
Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, bio je jedan od najuticajnijih i naјdugovečniјih velikodostoјnika SPC.
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