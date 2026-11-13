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Treći međunarodni festival "Radost trećeg doba", koji organizuje Gradsko udruženje penzionera Kragujevac uz podršku lokalne samouprave, održan je u sali Prve kragujevačke gimnazije. Festival je, u ime Grada Kragujevca, otvorio Marko Janković, član Gradskog veća.

Ističući značaj druženja i aktivnog života u poznijim godinama, Marko Janković je poručio da Grad Kragujevac podržava penzionere i da će nastaviti da podržava održavanje festivala koji slavi radost, zajedništvo i stvaralaštvo starijih sugrađana.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Prema rečima Ratka Tomaševića, predsednika Gradskog udruženja penzionera Kragujevac, festival se organizuje treću godinu zaredom, kroz aktivnosti dramskog studija, koji okuplja veliki broj penzionera u zajedničkom stvaralaštvu, igri i pesmi.

- Pored učesnika iz Šumadijskog okruga, ove godine ugostili smo i ansamble iz drugih delova Srbije, kao i iz Severne Makedonije. Smatramo da su druženje i mogućnost da penzioneri iskažu svoju kreativnost i umetničke sposobnosti veoma važni. Festival je prilika da se sretnu, uživaju u kvalitetnom programu, ostvare nove kontakte i nastave druženje i nakon završetka manifestacije - istakao je Tomašević.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac