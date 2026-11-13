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Studentska lista najavljuje da bi porodiljsko odsustvo bilo omogućeno svim ženama koje su radile pre trudnoće, bez obzira na vrstu ugovora o radu. Nakon šest meseci zdravstvenog osiguranja, majke bi imale pravo na naknadu u iznosu od najmanje dve trećine prethodnih primanja, uz garantovanu donju granicu u visini minimalne zarade, dok bi nakon 12 meseci ostvarivale pravo na punu naknadu.

Takođe, planirano je ukidanje postojećeg načina obračuna koji mesece bez prihoda tretira kao nulte iznose prilikom izračunavanja prosečne zarade za prethodnih 18 meseci.

Predviđeno je i uvođenje tromesečnog odsustva za očeve nakon rođenja deteta, kao i neprenosivog dela roditeljskog odsustva koji bi očevi mogli da koriste tokom prve godine detetovog života.

Mere se odnose i na unapređenje materijalne podrške porodicama. Planirano je povećanje dečijeg dodatka i proširenje kruga korisnika, uz ukidanje ograničenja broja dece za koju porodica može da ostvaruje ovo pravo. Dečiji dodatak bio bi automatski povezan sa pravom na besplatan školski pribor, obroke i prevoz.

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Pored toga, predviđeno je usklađivanje propisa o zaštiti od nasilja sa Istanbulskom konvencijom, kao i izričito prepoznavanje femicida u zakonodavstvu, sa ciljem unapređenja prevencije i efikasnije zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja.

Kako je trenutno regulisano porodiljsko odsustvo?

Prema važećim propisima:

Porodiljsko odsustvo počinje najranije 45, a obavezno 28 dana pre očekivanog termina porođaja.

Traje do navršena tri meseca od rođenja deteta.

Nakon toga sledi odsustvo radi nege deteta, tako da ukupno odsustvo traje 365 dana za prvo i drugo dete.

Za treće i svako naredno dete ukupno traje dve godine.

Pravo na naknadu zarade po ovom osnovu imaju zaposlene žene, dok žene angažovane po ugovorima van radnog odnosa ostvaruju drugačije pravo - takozvanu ostalu naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. Kako se sada obračunava naknada?

Osnovica se računa na osnovu primanja na koja su plaćeni doprinosi tokom prethodnih 18 meseci. Zbir tih osnovica deli se sa 18, bez obzira na to da li je žena svih 18 meseci radila i ostvarivala prihode. To znači da meseci bez prihoda mogu značajno da umanje naknadu koju će primati tokom odsustva.

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Dečiji dodatak se ne isplaćuje automatski svim porodicama, već pravo zavisi od prihoda i imovinskog stanja domaćinstva.

Prema poslednjim dostupnim iznosima, koji važe od 1. jula 2026. godine: osnovni iznos dečijeg dodatka iznosi 4.530,64 dinara, za jednoroditeljske porodice i staratelje 5.889,83 dinara, dok za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom 6.795,96 din. Uvećanje po više osnova (najviše 80%) može da iznosi 8.155,15 dinara.

Predloženim merama Studentske liste nastojaće da se postojeća finansijska podrška proširi i da se smanji rizik da žene tokom trudnoće i nakon porođaja ostanu bez adekvatnih primanja.

Posebno je značajno pitanje žena koje rade na određeno vreme, po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima ili drugim oblicima angažovanja, jer njihov položaj trenutno nije izjednačen sa položajem zaposlenih žena.

Kod dečijeg dodatka, najznačajnija promena bila bi prelazak sa sadašnjeg sistema ograničenog broja korisnika i uslova na širu podršku porodicama, uz ukidanje ograničenja broja dece.