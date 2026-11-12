Šta će biti sa nacionalnim udžbenicima nakon izbora nove vlade? Oglasio se Dejan Vuk Stanković: "Novi ministar može da ih ukine!"
- Dejan Vuk Stanković kaže da novi ministar prosvete može da ukine nacionalno senzitivisane udžbenike istorije i geografije, uz podršku većine u Skupštini.
- Ideja tih udžbenika, prema njemu, bila je da afirmiše socijalnu odgovornost i patriotske vrline, bez dominacije većinske nacije i diskriminacije manjina.
Ministar prosvete Srbije u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je da će novi ministar prosvete imati "političku i moralnu mogućnost" da ukine "nacionalno senzitivisane udžbenike" istorije i geografije.
- Ako novi ministar hoće da ukida nacionalno senzitivisane udžbenike istorije i geografije, on ima tu političku i moralnu mogućnost. Mi smo imali određenu patriotsko-demokratsku nameru obrazovnog tipa, ali ako nekom ima bolju ideju u političkom i obrazovnom smislu, onda može to da uradi s većinom u Skupštini - poručio je Dejan Vuk Stanković za današnje izdanje Politike.
Prema njegovim rečima, ideja uvođenja nacionalnih udžbenika bila je afirmisanje socijalne odgovornosti i "patriotske vrline" kod mlađih generacija.
- Pravo na udžbenike imale su sve nacije u Srbiji, dakle nije bilo ni dominacije većinske nacije, ni diskriminacije manjinskih zajednica - naveo je Stanković.
Prema Stankovićevim rečima, pluralizam u Srbiji nikada nije bio upitan ni na jednom nivou, posebno na nivou javnosti i obrazovanja.
Zakon nalaže da od školske 2027/28. godine učenici prvog i petog razreda osnovne škole i prvog srednje uče istoriju i geografiju iz novih nacionalnih udžbenika koje će izdavati javni izdavač, a štampati preduzeće u državnom vlasništvu.
Evropska komisija ocenila je u izveštaju o Srbiji za 2026. godinu da to zakonsko rešenje "smanjuje pluralizam" i "može uticati na kvalitet obrazovanja i dovesti do politizacije nastavnog programa".
Kurir.rs/Blic