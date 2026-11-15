Porodica se vratila na dedovinu u planinsko selo

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Nesvrta je planinsko selo u vranjskom kraju, u kome stalno živi dvadesetak meštana. Četvoročlana porodica Nešić vratila se na dedovinu. Uz pomoć prijatelja i komšija obnovili su kuću i planiraju da se bave stočarstvom.

David i Dušan nestrpljivo su nas čekali da nam pokažu ovce o kojima brinu. Pre dva meseca kada smo ih upoznali, Nešići su počeli renoviranje stare kuće, opremanje štale, kupili su još životinja kako bi se bavili stočarstvom.

- Maltene, 100 odsto smo se vratili, iz sopstvenih sredstava, najviše zasluge dajem svojoj porodici, mojoj ženi, mojoj deci koja hoće da dođu na selo - ističe Miloš Nešić, iz Nesvrte.

Dušan Nešić iz istog mesta dodaje: "Deca pomažu roditeljima oko kuće, i u štali. Naročito se raduju mladuncima. Stariji sin pohađa školu u drugom selu".

- Želeo bih da pozdravim moje drugare i drugarice, i učiteljicu iz škole, iz odeljenja drugo dva - rekao je osmogodišnji David Nešić.

Porodica se vratila na dedovinu u planinsko selo Foto: RTS Prinscreen

Nesvrta je selo na gotovo 1200 metara nadmorske visine, krasi ga izuzetna priroda, čist vazduh, a nedavno je i uređen put. To su i razlozi zbog kojih se porodica Nešić vratila na ognjište.

Slađan Mitić, komšija iz Nesvrte naglašava: "To je lepo kad se ljudi vraćaju, da se družimo, da ima ko da dolazi i gde da odemo. Jer ovde kad zimi padne sneg, nema nikoga, samo bog jedini. Zato komšija mladi, dobrodošao."

Nikola Jovanović, trinaestogodišnji dečak, dodaje: "Idem u školu u Krivoj Feji i volim selo jer me nešto vuče. I voleo bih ovde da živim".

Nešići obnavljaju kuću, renovirali su kupatilo, promenili stolariju. Ali žele i da zadrže autentičan izgled stare kuće, gde će sa komšijama provoditi dane na selu.

"Sve je uvek teško, ali kad imaš volju za rad, i kad je zima i leto. Samo porodica i podrška", zaključuje Miloš Nešić.