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Da li je nošenje crnine za pokojnikom obavezno, koliko dugo bi trebalo da se nosi i da li je greh ako porodica odluči da je ne nosi?

Ova pitanja često se javljaju nakon smrti bliske osobe, a sveštenik Dejan Krstić objasnio je šta o ovom običaju kaže Crkva, koliko je on zaista važan i na koji način hrišćani treba da čuvaju uspomenu na upokojene.

Sveštenik Dejan je u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere" objasnio da nošenje crnine za pokojnikom jeste naš narodni običaj, ali da nije crkvena obaveza niti uslov za pokazivanje ljubavi i poštovanja prema upokojenima.

Lični izbor

- U Pravoslavnoj Crkvi ne postoji propisano vreme tokom kojeg neko mora da nosi crninu. Neko je nosi četrdeset dana, neko šest meseci, neko godinu dana, a neko uopšte ne nosi. Sve to pripada ličnom izboru i porodičnom običaju - naveo je otac Dejan.

Sveštenik Dejan Krstić Foto: Printscreen Facebook

Prema njegovim rečima, u nekim krajevima postoji običaj da se crnina nosi godinu dana, naročito za najbližim srodnicima.

Čuvanje uspomene

- Međutim, to ne treba pretvarati u pravilo niti osuđivati one koji postupaju drugačije. Važno je razumeti da se hrišćanska žalost ne izražava bojom odeće, već molitvom za pokojnika, odlaskom na grob, davanjem imena za pominjanje na Liturgiji i čuvanjem uspomene na njega. Prema tome, ako želite da nosite crninu, možete je nositi, bilo četrdeset dana, šest meseci ili godinu dana. Ako ne želite, niste učinili nikakav greh - istakao je sveštenik i dodao:

- Ne merimo ljubav prema upokojenima dužinom nošenja crnine, nego ljubavlju, molitvom i nadom u Vaskrsenje Hristovo.