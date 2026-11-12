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Jedan Beograđanin podelio je na društvenim mrežama kako je prevaren na jednoj benzinskoj pumpi u prestonici, a ubrzo su se javili i drugi sugrađani koji tvrde da je reč o poznatom prevarantu koji istom pričom već decenijama vara ljude širom Beograda.

Kako je ispričao, na pumpi mu je prišao muškarac koji je počeo da mu priča kako ima pečenjaru u Kuli, a zatim ga upitao da li može da mu pozajmi 3.000 dinara za gorivo.

"Stajem juče na benzinsku, prilazi mi lik i kreće da priča neku neverovatnu priču. Priča kako drži neko pečenje u Kuli, ublažava me rečima, pa mi još obećava kako će me sutra ujutro zvati da mi da i pečenje i 30 evra gratis. Ja u tom trenutku uopšte ne kontam o čemu lik priča, mozak mi je na višem nivou zbunjenosti, pitam ga šta se dešava, a on ladno kaže: Treba mi 3k za gorivo", ispričao je Beograđanin kako je nasamaren, pa nastavio:

"Prvo naravno nisam hteo da dam, odbijam u glavi, i onda ne znam šta mi bi, u deliću sekunde se nešto prešaltuje, mozak mi otkaže poslušnost i ja mu dam 3.000 dinara.

Prošlo je tačno pet sekundi, lik je otišao, ja stojim kod automobila, gledam u prazno i mislim se: Koji sam ja zapravo... Znam da sam ispao d..., ali me živo zanima je l' neko imao slično iskustvo?", napisao je ovaj Beograđanin.

Ubrzo su počeli da se nižu komentari sugrađana koji su istakli da je reč o staroj prevari i čoveku o kojem su mediji već pisali.

"Velja pečenjara? ahahahahhahaha stara fora. Mislim, više nije ni fora, sada je test inteligencije - početni nivo. Bila je čak i vest o njemu", navodi se u jednom od komentara.

Prevarant vara ljude skoro dve godine Foto: Kurir

Beograđanin koji je podelio svoje iskustvo nije naveo kakav automobil je vozio muškarac koji ga je nasamario, kako je izgledao niti na kojoj benzinskoj pumpi se sve dogodilo. Ipak, sudeći po komentarima, prevarant navodno obilazi različite lokacije u gradu i van prestonice, koristeći slične priče kako bi došao do novca.

"Velja, mene startovao na pumpi kod aerodroma, sad ima i neki novi što ima smeštaj u Vrnjačkoj Banji", napisao je jedan korisnik.

Drugi je opisao slično iskustvo:

"Ma da, meni prišao kao ti si vidim iz BG, koji kraj? Pa kao jao tu žive mnogo dobri ljudi u tom kraju i neke fore, ja u čudu, posle kao je l' može 5k din za gorivo, kartica mu ne radi, u nevolji je, uvek isti recept. Prvo proba da te olabavi skroz pa na brzinu da te zezne, naravno odbio sam ga tada, vozio je neku škodu".

U jednom od komentara javio se i muškarac koji tvrdi da je na isti način prevaren pre mesec dana, dok se vraćao iz Zagreba.

"Ako će ti biti lakše, mene je z... pre mesec dana za 1.000 dinara. Vraćam se za Zagreb sa ZG tablicama i stajem na pumpu pred auto-put da sipam adblue. Kako sam se zaustavio, staje auto kraj mene i lik mi signalizira da spustim staklo. Pita odakle sam, kreće priča da je zaboravio karticu, da mu treba za gorivo 4.000 RSD, nudi za uzvrat vikend u njegovom apartmanu na, pazi sad, Plitvičkim jezerima i pečenje u restoranu, uzima mi broj telefona da se javi sutradan. Ja mu dam 1.000 dinara i kažem da mi ne treba nikakav smeštaj, nego da mi uplati nazad na račun. Priča naravno puna rupa, ali me uhvatio na prepad i dadoh hiljadarku kad sam idiot. Prvi put me za 29 godina neko tako z... za pare. Imao je ok auto, lepo obučen, dobar grift je smislio", napisao je on.

Slično iskustvo imao je i jedan vozač na benzinskoj pumpi nadomak Beograda.