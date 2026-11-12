Društvo
"OJ, DA MI JE NA URANKU, POLJUBITI NIKŠIĆANKU" Srbi se stide svoje tradicije, a sad gledaju i ne veruju! Indus gusla li, gusla na srpskom! (VIDEO)
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"Dok se Srbi stide svoje tradicije i svojih običaja, student našeg Medicinskog fakulteta iz Indije, u Foči, susreće se sa guslama, shvata njihovu težinu i odlučuje da nauči koliko je u njegovoj mogućnosti", veli na Fejsbuku jedan Milomir koji je i načinio snimak.
- Za mesec i po dana savladao je osnove i, kako kaže, ne želi da ga snimimo kako peva "San Vuka Mandušića" dok ne savlada u potpunosti..., kaže Momčilo.
Kurir.rs
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