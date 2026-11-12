Uskoro nova pravila putovanja u Evropsku uniju! ETIAS sistem najavljen za 2027. godinu: Ovo su svi detalji
- Putnike iz Srbije bez vize od 2027. očekuje ETIAS odobrenje za kratkotrajni boravak u EU, ali tačan datum početka još nije utvrđen.
- Prijava će se podnositi preko zvaničnog sajta ili aplikacije, koštaće 20 evra i važiće do tri godine, odnosno do isteka pasoša.
Putnike iz Srbije koji bez vize odlaze na kratkotrajni boravak u evropske zemlje očekuje elektronsko odobrenje za putovanje - ETIAS. Pokretanje sistema najavljuje se za 2027. godinu, ali tačan datum još nije utvrđen, a prijave trenutno nisu otvorene.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je pokretanje ETIAS-a naredne godine u pismu državama članicama, upućenom uoči oktobarskog sastanka Evropskog saveta, objavio je B92.net, a prenosi Bizportal.
Iz Evropske komisije naveli su da pripreme traju i da početak primene zavisi od ispunjavanja neophodnih uslova.
- Kada svi neophodni uslovi budu ispunjeni, Evropska komisija će odrediti datum početka rada sistema - rečeno je za B92.net.
Prijava 20 evra, odobrenje do tri godine
ETIAS je elektronsko odobrenje namenjeno državljanima zemalja koji imaju pravo na kratkotrajna putovanja bez vize, među kojima je i Srbija. Primenjivaće ga 30 evropskih država.
Podnošenje zahteva koštaće 20 evra. Od plaćanja su oslobođeni mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i određene kategorije članova porodica građana EU. Oslobađanje od naknade samo po sebi ne znači i oslobađanje od obaveze pribavljanja odobrenja.
Odobrenje će biti elektronski povezano sa pasošem i važiće najduže tri godine, odnosno do isteka pasoša ukoliko taj rok nastupi ranije. Novi pasoš podrazumevaće i novi zahtev za ETIAS.
Tokom važenja odobrenja biće moguće više puta putovati, uz poštovanje pravila o dozvoljenom trajanju boravka. Naknada se, dakle, neće plaćati prilikom svakog prelaska granice.
Zahtev preko zvaničnog sajta ili aplikacije
Prijava će se podnositi preko zvaničnog sajta ili mobilne aplikacije, uz unošenje ličnih podataka i podataka iz putne isprave. Podaci će morati da odgovaraju onima u pasošu koji se koristi za putovanje.
Zvanični portal za podnošenje zahteva još nije aktivan. Putnicima se zato savetuje da informacije prate preko zvaničnog evropskog portala i izbegavaju sajtove koji već nude naplatu prijavljivanja.
Šta se menja na granici
ETIAS će služiti za proveru putnika pre putovanja. Sistem ulaska i izlaska - EES - već služi za elektronsko evidentiranje prelazaka spoljnih granica, uz upotrebu biometrijskih podataka i zamenu pečatiranja pasoša.
Posedovanje ETIAS odobrenja neće garantovati ulazak. Granična policija će i dalje proveravati putnu ispravu i ispunjenost ostalih uslova, a za kratkotrajne posete ostaje pravilo o boravku do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.
Kurir.rs/ Bizportal