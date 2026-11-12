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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je pokretanje ETIAS-a naredne godine u pismu državama članicama, upućenom uoči oktobarskog sastanka Evropskog saveta, objavio je B92.net, a prenosi Bizportal.

Iz Evropske komisije naveli su da pripreme traju i da početak primene zavisi od ispunjavanja neophodnih uslova.

- Kada svi neophodni uslovi budu ispunjeni, Evropska komisija će odrediti datum početka rada sistema - rečeno je za B92.net.

Prijava 20 evra, odobrenje do tri godine

ETIAS je elektronsko odobrenje namenjeno državljanima zemalja koji imaju pravo na kratkotrajna putovanja bez vize, među kojima je i Srbija. Primenjivaće ga 30 evropskih država.

Podnošenje zahteva koštaće 20 evra. Od plaćanja su oslobođeni mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i određene kategorije članova porodica građana EU. Oslobađanje od naknade samo po sebi ne znači i oslobađanje od obaveze pribavljanja odobrenja.

Odobrenje će biti elektronski povezano sa pasošem i važiće najduže tri godine, odnosno do isteka pasoša ukoliko taj rok nastupi ranije. Novi pasoš podrazumevaće i novi zahtev za ETIAS.

Tokom važenja odobrenja biće moguće više puta putovati, uz poštovanje pravila o dozvoljenom trajanju boravka. Naknada se, dakle, neće plaćati prilikom svakog prelaska granice.

Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Zahtev preko zvaničnog sajta ili aplikacije

Prijava će se podnositi preko zvaničnog sajta ili mobilne aplikacije, uz unošenje ličnih podataka i podataka iz putne isprave. Podaci će morati da odgovaraju onima u pasošu koji se koristi za putovanje.

Zvanični portal za podnošenje zahteva još nije aktivan. Putnicima se zato savetuje da informacije prate preko zvaničnog evropskog portala i izbegavaju sajtove koji već nude naplatu prijavljivanja.

Šta se menja na granici

ETIAS će služiti za proveru putnika pre putovanja. Sistem ulaska i izlaska - EES - već služi za elektronsko evidentiranje prelazaka spoljnih granica, uz upotrebu biometrijskih podataka i zamenu pečatiranja pasoša.

Posedovanje ETIAS odobrenja neće garantovati ulazak. Granična policija će i dalje proveravati putnu ispravu i ispunjenost ostalih uslova, a za kratkotrajne posete ostaje pravilo o boravku do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.