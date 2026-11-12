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Neke ljubavne priče počnu pogledom, neke slučajnim susretom, a neke ostanu nedovršene decenijama. Priča Danice Delić i Ljube Jakića počela je još 1971. godine na jednoj košarkaškoj utakmici, a onda - nestala na više od pola veka.

Njih dvoje tada nisu ni slutili da će proći 52 godine pre nego što će ponovo sesti jedno naspram drugog. Oboje su u međuvremenu živeli svoje živote, stupali u brakove, podizali decu, dobijali unuke i prolazili kroz različite životne izazove. Ipak, jedno drugo nikada nisu potpuno zaboravili.

Danas žive zajedno u Baru, a ove godine su svoju priču krunisali crkvenim venčanjem. Za njih, međutim, najvažniji deo ove ljubavne priče nije samo to što su se ponovo pronašli, već činjenica da su se pronašli onda kada su najmanje očekivali da će im se još nešto veliko dogoditi.

Foto: You tube Printscreen/Ona

Sve je počelo jednom košarkaškom utakmicom

Ljubo Jakić i Danica bili su učenici Druge beogradske gimnazije. On je bio u četvrtom, a ona u trećem razredu. Ljubo se tada ozbiljno bavio košarkom, a upravo je jedna utakmica promenila tok njihovih života.

Tokom meča, sa 17 godina, Ljubo je prvi put zakucao loptu u koš. Posle tog trenutka pogledao je prema publici i ugledao Danicu.

Foto: You tube Printscreen/Ona

- Okrenuo sam se u jednom trenutku i video Danicu, potpuno drugačiju, simpatičnu plavu. Ne znam šta me je podiglo da zakucam, kao što ne znam ni šta me je navelo da joj tada priđem. Samo sam joj rekao: "Od sada igram samo za tebe" - priča Ljuba.

Danica tu rečenicu nikada nije zaboravila, iako je Ljubo danas gotovo i ne pamti.

Za nju je on tada bio poseban dečko iz škole - odličan učenik koji je iz Jagodine došao u Beograd i vrlo brzo postao jedan od najboljih matematičara u gimnaziji.

Jedna noć koja je zauvek ostala u sećanju

Nedugo nakon toga zajedno su gledali čuveni film "Love Story", a zatim je trebalo da dočekaju Novu godinu u stanu Danicine drugarice. Ljubo je tog dana, potpuno neiskusan, prvi put probao džin koji je njegov stariji brat doneo kući.

Te večeri mu je pozlilo. Danica je, međutim, u jednom trenutku napustila društvo i otišla kući.

Ljubo je ostao zatečen. Nova godina je stigla, a nje nije bilo.

- Bilo mi je stvarno teško. Jedno tri dana sam bio u nekom šoku. Nisam znao šta se dogodilo, gde je otišla i zašto. Kao klinci nismo umeli da sednemo, razgovaramo i pokušamo da popravimo ono što se dogodilo. Ostalo je nedorečeno - seća se.

Foto: You tube Printscreen/Ona

Danica je mnogo godina kasnije objasnila šta se zapravo dešavalo u njenom životu. Njen otac je tada bio teško bolestan, a ona je već znala da boluje od raka želuca. Ideja da se u tom trenutku zaljubljuje i započinje nešto novo za nju jednostavno nije postojala.

- Ja sam tada bila suočena sa tim da mi je otac smrtno bolestan. On je bio oslonac cele naše porodice i meni je sama pomisao da mi se sada događa nekakvo zaljubljivanje bila potpuno nemoguća. Zato sam ustala, otišla kući i nisam ni razmišljala kako će to Ljuba doživeti. Tek mnogo kasnije shvatila sam da sam mu tada nanela nepravdu - priča Danica.

Posle te noći njihovi putevi su se razdvojili.

Pedeset dve godine kasnije - jedno ime na Facebooku

Život je svakog od njih odveo na svoju stranu. Danica je provela 45 godina u braku, dobila dve ćerke i četvoro unučića. Ljubo je takođe zasnovao porodicu i izgradio uspešan život i karijeru.

Ipak, kada bi prolazio ulicom u kojoj je Danica nekada živela, jedan broj mu je uvek vraćao isto sećanje. Kosmajska 45.

- Svaki put kada sam prolazio tom ulicom, pomislio bih: da li je moguće da je više nikad neću videti? Godine su prolazile, život me je odvodio u druge gradove i druge zemlje, ali taj broj mi je ostao u sećanju.

A onda se, posle više od pet decenija, dogodilo nešto što nijedno od njih nije planiralo. Facebook im je ponudio jedno drugom prijateljstvo.

Njihov prvi kontakt bio je dovoljan da se prošlost vrati u jednom trenutku.

Danica je tada shvatila da vreme, barem kada su emocije u pitanju, ne mora da znači ništa.

- Kada sam ga ponovo videla, odmah sam ga prepoznala. Pitala sam se da li ću ga uopšte prepoznati, jer ja više nemam mnogo veze sa onom mršavom devojčicom iz gimnazije. Ali razgovor je tekao kao da smo celog života bili zajedno. Posle 50 godina trebalo je da budemo stranci, a nismo bili. Bio mi je toliko blizak kao da smo samo nastavili razgovor koji smo nekada prekinuli - kaže Danica.

"Ili ćemo zajedno napred, ili ćemo se razići"

Posle prvog susreta počeli su ponovo da se viđaju. Razgovori su postajali sve duži, a zajednički trenuci sve češći. Putovali su, upoznavali mesta iz Ljubinog života i polako shvatali da ono što ih povezuje nije samo nostalgija.

Jednog trenutka Danica je presekla.

Oboje smo već bili u godinama kada čovek ne očekuje da će mu se život promeniti na takav način. Zato sam mu rekla: "Ili ćemo sada da koračamo napred zajedno ili ćemo da se raziđemo". Bogu hvala, zakoračili smo zajedno.

Odlučili su da život nastave u Baru, gradu koji je za njih postao novi zajednički dom.

A onda je usledio još jedan veliki korak.

Venčali se u sedmoj deceniji života

Danica i Ljubo venčali su se 17. maja ove godine u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.

Njihovo venčanje nije bilo samo intimni čin dvoje ljudi koji su se pronašli posle 52 godine. Sa njima su bili porodica, prijatelji i ljudi koji ih poznaju decenijama.

Posebno mesto u celoj priči imalo je putovanje koje je Ljubo pažljivo organizovao. Obišli su Durmitor, Taru i druge krajeve Crne Gore, a upravo tokom tog puta nizali su se prizori koje su kasnije doživeli gotovo kao znak.

Danica posebno pamti dugu koja ih je pratila dok su se spuštali prema moru.

- Kako smo krenuli prema moru, vreme je počelo da se prolepšava. Pojavljivale su se duge i svi u autobusu su držali telefone, jer je bilo neverovatno. Bilo ih je trinaest, četrnaest, nekad i po dve istovremeno. Ja sam to možda malo uobraženo protumačila kao neki blagoslov odozgo za naš put - priseća se naša sagovornica.

Za njih je crkveno venčanje imalo posebno značenje. Oboje su već iza sebe imali brakove, decu i potpuno formirane živote. Nije im bio potreban formalni početak novog života – želeli su nešto drugo.

- Ovo je za dušu. Ovo je nešto što je pred Bogom. Verujem da Bog spaja ljude i da se brakovi prave na nebu, a ne na zemlji. Ako smo već dobili priliku da se posle toliko godina pronađemo, zašto ne bismo to i krunisali na taj način?

Danas žive mirno, ali ništa više ne uzimaju zdravo za gotovo

Njihov svakodnevni život danas izgleda jednostavno. Zajedno idu u kupovinu, sređuju stan, odlaze na more, druže se sa prijateljima i porodicom, a kada im zatreba promena, odlaze na Durmitor.

Ljubo, u skladu sa svojim inženjerskim karakterom, voli da planira. Danica je, kako kaže, uspela da ga malo uspori.

I upravo u tome vide jednu od lepota svog odnosa – nisu isti, ali su pronašli način da jedno drugo dopunjuju.

Najvažnije im je da imaju mir, zdravlje, porodicu i vreme koje mogu da provode zajedno. Njihova deca, koja danas žive u Beču, Beogradu i Vašingtonu, prihvatila su njihovu ljubav, a unuci su postali važan deo novog zajedničkog života.

Ono što su nekada izgubili u jednoj novogodišnjoj noći, danas više ne žele da uzimaju zdravo za gotovo.

Ljubo kaže da je oduvek verovao da se neke stvari događaju zbog nečega većeg od nas. Danica, sa druge strane, smatra da je njihova priča dokaz da nikada ne treba zatvoriti vrata mogućnostima koje život donese.

- Prošlost ne možemo da promenimo, ali možemo da promenimo svoj odnos prema njoj. Na budućnost ne možemo da utičemo, ali možemo da utičemo na ovaj trenutak, da nam danas bude lep dan - ističe Danica.

A možda je upravo to najvažnija lekcija njihove priče: neke ljubavi ne zakasne. Samo čekaju svoje vreme.