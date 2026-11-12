Taj deo autobuske stanice je zaklonjen autobusima koji ne saobraćaju
Društvo
Pao deo nadstrešnice na autobuskoj stanici u Beloj Crkvi! Nema povređenih
- U Beloj Crkvi pao je deo nadstrešnice na glavnoj autobuskoj stanici, navodno u noći između 11. i 12. novembra.
- Nema povređenih, a policija je obezbedila deo stanice policijskim trakama.
- Saobraćaj se i dalje odvija po redu vožnje.
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U Beloj Crkvi pao je deo nadstrešnice na lokalnoj glavnoj autobuskoj stanici. Prema prvim nezvaničnim informacijama, do toga je došlo u noći između 11. i 12. novembra, kada na njoj nije bilo ljudi.
Na lice mesta je izašla policija, a deo stanice je ograđen policijskim trakama. Međutim, taj deo stanice je zaklonjen autobusima koji ne saobraćaju.
Odmah pored ograde nalazi se plato na kome okupljaju mladi. Saobraćaj se i pored pada dela nadstrešnice odvija po redu vožnje.
Kurir.rs/ N1
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