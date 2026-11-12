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Na prvi pogled, bila je to samo stara, oronula koliba, gotovo neprimetna među drvećem i gustim rastinjem, naslonjena na liticu u šumi iznad sela Banjane, nedaleko od Skoplja.

Međutim, iza neuglednih drvenih vrata krila je ulaz u nešto sasvim drugačije - podzemni vojni bunker koji je nekadašnja Jugoslovenska narodna armija (JNA) gradila pedesetih godina prošlog veka.

Ovaj neobični objekat na Skopskoj Crnoj Gori decenijama je bio dobro sakriven od pogleda, a meštani su ga zvali "skrivnica".

1/10 Vidi galeriju (FOTO) SKRIVENA TAJNA JNA: Trošna drvena koliba u sebi čuva jednu od najvećih misterija stare Jugoslavije Foto: Tanjug / Čedomir Petarić

Njegovo postojanje otkriveno je tek 2012. godine, i to sasvim slučajno, kada su meštani Zlatko Vujić, Kira Angelovski i Ljubiša Kolarić zastali automobilom u blizini kolibe i odlučili da iz radoznalosti pogledaju šta se nalazi unutra.

Foto: Tanjug / Čedomir Petarić

Iza neugledne spoljašnjosti dočekala su ih teška metalna vrata narandžaste boje, nalik onima na podmornicama. Ona su vodila u unutrašnjost podzemnog vojnog kompleksa, duboko ukopanog u stenu.

Lavirint hodnika i devet prostorija

Iza metalnih vrata nalazili su se mračni tuneli koji su se račvali u više pravaca, povezujući prostorije različitih veličina.

Bunker je imao devet soba i odaja, a u njegovoj unutrašnjosti postojali su instalacije za telefon i telegraf, kao i cevi za ventilaciju.

U jednom delu nalazio se betonski lavabo sa dovodom vode, dok su na zidovima ostali držači i tragovi nekadašnjih komunikacionih instalacija. Posebno je zanimljiv bio nizak prolaz koji je vodio do stepenica i otvora za izlaz u slučaju opasnosti. Kroz isti prolaz bila je sprovedena i ventilaciona cev.

Ono što je nekada predstavljalo deo vojne infrastrukture, danas je uglavnom prazno. Nakon što je bunker otkriven, u njega su počeli da dolaze radoznalci, a tokom godina iznete su gotovo sve stvari koje su se unutra nalazile. Ostali su goli zidovi, poneki prekidač, kablovi i tragovi nekadašnjeg sistema za ventilaciju.

Foto: Tanjug / Čedomir Petarić

Jedan od najzanimljivijih tragova prošlosti nalazi se na zidu tunela, gde je ispisana godina 1954, uz reč "raboteno", što ukazuje na vreme kada je objekat građen.

Prema informacijama koje su meštani preneli novinarima, bunker su gradili zatvorenici, a prvobitna zamisao bila je da služi kao komandno mesto u slučaju ratnih dejstava.

Ipak, od te lokacije se, kako se navodi u svedočenjima, ubrzo odustalo, pa je drugi komandni štab izgrađen kod sela Sonje, na planini Vodno iznad Skoplja.

Penzionisani general JNA Mitre Arsovski svojevremeno je objasnio da je objekat na Skopskoj Crnoj Gori trebalo da bude komandno mesto za slučaj delovanja na privremeno zauzetim teritorijama, kada bi na snagu stupali mehanizmi Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.