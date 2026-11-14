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Jedan pogrešan korak na vlažnom lišću, poledici ili neočišćenom trotoaru dovoljan je da izazove ozbiljne povrede, posebno kod starijih sugrađana.

Šta je ključ bezbednog kretanja u toku jeseni i šta nam je činiti ako do povrede dođe za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila je Milena Kostadinović, fizijatar.

- Starije osobe su sklone slabosti mišića, bolovima u zglobovima i osteoporozi, što sve može doprineti padovima. Zato je važno da znaju kako da se, ukoliko do pada dođe, što bezbednije dočekaju i izbegnu povrede glave, kičme ili kuka. Naravno, teško je u nepredviđenoj situaciji reagovati na pravi način, ali je, ukoliko je moguće, bolje pokušati da se pad ublaži oslanjanjem na ruku i padom na stranu, jer je lakše polomiti ručni zglob nego kuk ili kičmu. Ipak, najvažnije je sačuvati vitalne parametre. Starije osobe bi zato uvek trebalo da imaju kod sebe zdravstvenu knjižicu ili karticu sa podacima o bolestima od kojih boluju i lekovima koje koriste. Može se dogoditi da nakon pada budu dezorijentisane ili bez svesti, pa ti podaci mogu biti od velike pomoći Hitnoj pomoći i ljudima koji im prvi priteknu u pomoć - rekla je Kostadinović.

Milena Kostadinović, fizijatar Foto: Kurir Televizija

Kako pravilno reagovati kada neko doživi pad?

Objasnila je da je najvažnije proveriti stanje povređene osobe, pozvati Hitnu pomoć i ne pomerati je kako bi se izbegle dodatne komplikacije, uz pružanje podrške do dolaska medicinske ekipe.

- Ukoliko prisustvujemo nečijem padu, najpre treba proveriti da li je osoba svesna i može li da pomera ekstremitete, a zatim pozvati Hitnu pomoć. Određeni padovi i prelomi mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija ukoliko se osoba nepropisno pomera, naročito ako postoji povreda kičme ili glave. Zato je važno ostati uz povređenu osobu do dolaska medicinske ekipe, razgovarati s njom i pokušati da je smirimo kako ne bi došlo do panike. Stres može izazvati i srčane, odnosno kardiovaskularne tegobe, zbog čega je neophodno biti posebno obazriv - za Kurir televiziju, objasnila je Kostadinović.

01:45 JEDAN POGREŠAN KORAK MOŽE DA PROMENI SVE! Fizijatar za Kurir TV otkrila kako da se zaštitimo od ozbiljnih povreda - Evo kome posebno preti opasnost Izvor: Kurir televizija

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