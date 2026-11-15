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Kako se približavaju najveće krsne slave, domaćice u Srbiji već uveliko razmišljaju o prazničnoj trpezi, ali mnoge su odlučile da sebi olakšaju pripreme i sitne kolače, torte, pa čak i kompletan slavski meni prepuste profesionalnim poslastičarima i ketering službama. Oglasi za prodaju slavskih kolača sve su brojniji, rezervacije se primaju unapred, a razlike u cenama od grada do grada nisu zanemarljive kilogram sitnih kolača u Leskovcu može se pronaći za oko 1.300 dinara, dok u Beogradu dostiže i 2.800 dinara.

Sezona velikih slava u Srbiji uveliko se približava, a dok jedni već nabavljaju namirnice i prave spiskove za kupovinu, drugi su odlučili da ove godine izbegnu višednevno stajanje pored šporeta. Umesto da same mese, peku i filuju desetine vrsta poslastica, mnoge domaćice na vreme rezervišu slavske kolače kod poslastičara i proizvođača koji nude gotove pakete za prazničnu trpezu.

Pretraga oglasa pokazuje da je ponuda veoma raznovrsna od tradicionalnih sitnih kolača, vanilica, oblandi, bajadera i kuglica, do modernijih poslastica sa različitim kremovima, čokoladom, orasima i lešnicima. U ponudi su i slavske torte, a pojedini prodavci nude mogućnost poručivanja većih količina, kombinovanih poslužavnika i kompletnog slatkog programa za proslave.

Kilo kolača do 2.800 dinara

Cene zavise od grada, vrste kolača, sastava i načina izrade. Prema dostupnim oglasima, kilogram sitnih kolača u Leskovcu kreće se oko 1.300 dinara, dok u Beogradu pojedine ponude dostižu čak 2.800 dinara.

Foto: Shutterstock

To znači da za pet kilograma kolača domaćice mogu izdvojiti od 6.500 do čak 14.000 dinara, u zavisnosti od ponude koju izaberu.

Razlika nije mala, posebno kada se uzme u obzir da se sitni kolači na slavama često služe u više navrata, uz kafu, piće i nakon glavnog obroka. Zato mnoge porodice unapred računaju koliko gostiju očekuju i prema tome određuju količinu koju će poručiti.

Rezervacije se prave unapred, najtraženiji su mešani poslužavnici

Domaćicama je posebno primamljiva mogućnost da na jednom mestu poruče više različitih vrsta kolača, umesto da pojedinačno pripremaju svaku poslasticu. Mešani paketi omogućavaju da se na slavskom stolu nađu i tradicionalni recepti koji podsećaju na detinjstvo, ali i moderniji kolači koji su poslednjih godina sve zastupljeniji.

Važno je i to što se za najveće slave narudžbine često dogovaraju ranije, kako bi prodavci mogli da organizuju nabavku namirnica, pripremu i isporuku. Zbog toga se domaćicama savetuje da ne čekaju poslednji trenutak, naročito ako žele određene vrste kolača ili veće količine.

Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Slavska trpeza više nije pitanje samo kuvarskog umeća

Naručivanje gotovih kolača postaje praktično rešenje za porodice koje nemaju dovoljno vremena za višednevne pripreme, posebno za one koji uz posao i svakodnevne obaveze organizuju i doček velikog broja gostiju.