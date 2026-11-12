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Dok su njegovi konstruktorski radovi završavali u automobilima i kamionima, a njegovi patenti nalazili primenu u industriji, Nebojša Milošević iz Male Sugubine kod Trstenikadoživeo je da posle 27 godina radnog staža ostane bez posla.

Na birou rada proveo je naredne dve decenije, ali ni tada nije odustao od onoga što najbolje zna - da osmišljava i pravi nove mašine.

1/5 Vidi galeriju Nebojša Milošević Foto: Youtube/Телевизија Храм/Prva TV/Shutterstock, Youtube/Телевизија Храм, Kurir/Ž. Milenković

Ovaj neobični pronalazač, za koga se navodi da ima koeficijent inteligencije 203, još kao mladić počeo je da niže izume. Njegov prvi patent bila je mašina za prikupljanje polenovog praha, koju je prijavio 1967. godine, dok je još pohađao Mašinsko-tehničku školu u Trsteniku.

Ideju je otkupila firma "Dalmacija bilje" iz Dubrovnika, a Milošević je zahvaljujući tome dobio posao i stipendiju za nastavak školovanja. Kasnije je, kako je ispričao u razgovorima za medije, za industrijsku proizvodnju razvijena mašina za prikupljanje polena, koja se izrađivala u Mladenovcu, a prodavala i u Americi.

Rešenje koje koriste Mercedesovi kamioni

Veliki deo njegove karijere obeležio je rad u automobilskoj industriji. Nakon služenja vojnog roka, Milošević je patentirao hidrodinamički automatski menjač, poznat i kao retarder, koji se koristi za usporavanje teških vozila bez prekomernog opterećivanja klasičnog kočionog sistema.

Foto: Youtube/Телевизија Храм

Prema njegovim rečima, a kako su mediji prenosili, patent je najpre ponudio "Mercedesu", ali su mu iz te kompanije odgovorili da, pošto je prijavljen u tadašnjoj Jugoslaviji, najpre treba da ga ponudi domaćim proizvođačima. Tako je stigao do "Zastave" u Kragujevcu.

Na konkursu za konstruktore, na kojem je učestvovalo oko 40 kandidata, ostvario je najbolji rezultat na testu inteligencije - 203 poena. Tako je dobio priliku da radi u Zastavinom institutu, iako nije imao završen fakultet ni iskustvo kakvo se tražilo konkursom.

Foto: Shutterstock

Učestvovao je u konstrukciji menjača za "jugo 45", "jugo 55" i "floridu", sa četiri i pet brzina. Kako je svojevremeno ispričao, njegovo rešenje omogućilo je uštedu od 300 grama aluminijuma po vozilu. Kada se uzme u obzir da je proizvedeno oko 4,5 miliona automobila, reč je o ogromnoj količini ušteđenog materijala.

Milošević je tvrdio i da se njegovo rešenje hidrodinamičkog menjača primenjuje u Mercedesovim kamionima, gde je poznato kao retarder.

Od konstruktora do tehnološkog viška

Nakon rada u "Zastavi", 1983. godine vratio se u Trstenik, gde je nastavio da radi u "Prvoj petoletki". Bavio se konstrukcijom alata za livenje turbokompresora, a onda je 1993. godine, nakon završenog posla, proglašen tehnološkim viškom.

Tako je čovek koji je iza sebe imao 27 godina radnog staža ostao bez zaposlenja. Kako je ispričao ranije za Kurir, nije dobio otpremninu niti jubilarnu nagradu, a na birou rada proveo je punih 20 godina - sve do odlaska u starosnu penziju 2013. godine.

Ipak, nije dozvolio da mu život stane. Morao je da pronađe način da izdržava porodicu, pa je od 1993. do 2013. podigao čak 1.100 stabala lešnika na hektar i po zemljišta, a kasnije je zasad proširio za još pola hektara.

Ali ni tada nije prestao da konstruiše.

Za potrebe svog posla napravio je pet mašina za kamenorezačku radionicu, a u njoj je, prema sopstvenim rečima, nacrtao više od 10.000 portreta za nadgrobne spomenike.

Sam pravi mašine koje su mu potrebne

Ni penzionerski dani za Miloševića nisu značili odmor od izuma. Naprotiv, nastavio je da osmišljava i pravi uređaje koji mu olakšavaju poslove na imanju.

IQ 90-109 - normalna/prosečna inteligencija

IQ 110-119 - iznad proseka

IQ 120-129 - visoko nadprosečno/vrlo nadareni

IQ 140 - često se naziva genijalno ili izuzetno visoko

Konstruisao je mašinu za branje lešnika, uređaj za njihovu kalibraciju i mašinu za krckanje, a najavio je i izradu mašine koja će odvajati jezgro od ljuske. Njegova ideja je i da napravi radionicu za preradu lešnika u pastu.

Među svojim novijim izumima posebno izdvaja takozvanu hologramsku antenu, uređaj na kojem je, kako je ranije rekao za Euronews Srbija, dugo radio i za koji veruje da ima brojne mogućnosti. U eksperimentisanju mu pomažu sin Miroslav i prijatelj Milan.

Zanimljivo je i da je Milošević, pored mašinstva, oduvek voleo crtanje i slikarstvo. Upravo je ta ljubav prema crtanju pratila njegov konstruktorski rad, jer je za svaki deo koji je osmišljavao morao da napravi precizne tehničke crteže.